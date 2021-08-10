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'Perdi', afirma Namorada de Thiago Oliveira sobre cantada de Ana Maria Braga

A situação que aconteceu ao vivo no programa divertiu os internautas e Bruna Matuti.

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 14:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2021 às 14:34
O casal Thiago Oliveira e Bruna Matuti
O casal Thiago Oliveira e Bruna Matuti Crédito: Instagram/@brunamatuti
Bruna Matuti, namorada do jornalista Thiago Oliveira, 37, falou sobre a cantada que a apresentadora Ana Maria Braga, 72, deu no apresentador do Esporte Espetacular durante o programa Mais Você (Globo), nesta segunda-feira (9).
"Que isso, Ana Maria! Eu estou vendo", escreveu a produtora em seus Stories. Matuti respondeu uma série de perguntas enviadas por seus seguidores, e ainda brincou com um fã que questionou se a apresentadora será convidada para o casamento dos dois. "Claro, vai ser nossa madrinha."
Em outro vídeo, ela respondeu se tem ciúmes de Oliveira. "Tenho um pouquinho", respondeu. "Não deu 'ciuminho' da Ana Maria Braga, imagina. Ela falou a verdade! Também acho ele um gato, ela só se adiantou e passou na minha frente e pediu ele em casamento primeiro. Perdi", completou.
Oliveira fez a sua última participação no programa matinal para falar sobre as Olimpíadas de Tóquio e Ana rasgou palavras carinhosas. Com direito até a proposta ousada.
"Antes de você ir embora, eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático que eu adoro receber aqui. Me considero sua amiga, quero muito te receber mais vezes aqui. Se eu tivesse uns aninhos a menos, iria te pedir em casamento", disse Ana.
O apresentador do Esporte Espetacular agradeceu, mas se mostrou encabulado por não esperar tais elogios. "É um grande prazer estar aqui sempre. Qualquer coisa que precisar, é só gritar."
Nas redes sociais, o assunto rendeu. "Tem bom gosto", escreveu uma internauta. "Mas ele é um gato mesmo, Deus não me dá um desses porque não saberia como conciliar", disse outra.
"Até eu caso", escreveu um seguidor. "Quem não casaria? O ancora mais gato da TV Globo. Todo dia ele no JH falando com a Maju e eu passando mal", postou um outro internauta.

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