Pedro Scooby volta para Portugal diz estar com saudades da Anitta

Anitta e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby

O surfista Pedro Scooby , 30, retornou a Portugal nesta quinta-feira (6) após uma temporada no Brasil e em meio ao reencontro com os filhos usou as redes sociais para mandar um recado para a namorada, a cantora Anitta , 26. "Tudo Bem em menos de 24 horas já estar com saudades?", questionou ele no post de uma foto.

Scooby se mudou para o país europeu em janeiro com a ex, Luana Piovani , e os três filhos do casal. Em março, no entanto, ele e a atriz, anunciaram a separação. A confirmação do romance entre o surfista e a cantora foi confirmado na semana passada, após curtirem juntos uma viagem a Bali.

Após o anúncio, Piovani contou que o seu filho mais velho, Dom, 6, ficou triste e se preocupou com ela ao descobrir que o pai está namorando outra mulher. "Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo", escreveu no Stories do Instagram.

Na sequência, a atriz afirmou que tranquilizou o filho. "Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu fortaleci e disse que o amor não morreu. Somos uma família. Seremos sempre. Namorada, virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa", conclui.