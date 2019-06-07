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Pedro Scooby volta para Portugal diz estar com saudades da Anitta

A confirmação do romance entre o surfista e a cantora foi confirmado na semana passada, após curtirem juntos uma viagem a Bali

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 00:11

Publicado em 

07 jun 2019 às 00:11
Anitta e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
O surfista Pedro Scooby, 30, retornou a Portugal nesta quinta-feira (6) após uma temporada no Brasil e em meio ao reencontro com os filhos usou as redes sociais para mandar um recado para a namorada, a cantora Anitta, 26. "Tudo Bem em menos de 24 horas já estar com saudades?", questionou ele no post de uma foto. 
Scooby se mudou para o país europeu em janeiro com a ex, Luana Piovani, e os três filhos do casal. Em março, no entanto, ele e a atriz, anunciaram a separação. A confirmação do romance entre o surfista e a cantora foi confirmado na semana passada, após curtirem juntos uma viagem a Bali. 
Após o anúncio, Piovani contou que o seu filho mais velho, Dom, 6, ficou triste e se preocupou com ela ao descobrir que o pai está namorando outra mulher. "Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo", escreveu no Stories do Instagram.
Na sequência, a atriz afirmou que tranquilizou o filho. "Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu fortaleci e disse que o amor não morreu. Somos uma família. Seremos sempre. Namorada, virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa", conclui.
Nesta quinta, Scooby se reencontrou com as crianças. "Já estou em Portugal, desmontando o pula-pula, porque tem que montar a piscina pra criançada. Está um calor, nem parece Portugal, está parecendo o Rio", brincou Scooby em um post do seu Instagram nesta quinta. 

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