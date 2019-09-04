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"Dia de princeso"

Pedro Scooby radicaliza no visual após acabar namoro com Anitta

Surfista voltou a ficar loiro e, em stories publicados no seu perfil do Instagram, ele escreveu: "Dia de princeso"
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 set 2019 às 12:42

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 12:42

Surfista Pedro Scooby é capa de setembro da revista GQ Brasil Crédito: Divulgação/GQ Brasil
Solteiro depois de um romance rápido com Anitta, Pedro Scooby decidiu radicalizar no visual nesta terça-feira (3). O bonitão pintou o cabelo de loiro, novamente, e mostrou o resultado para os fãs. 
"Dia de princeso", escreveu ele, em um dos stories compartilhados. O surfista também aproveitou para fazer a barba. 
Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
> Luana Piovani faz piada sobre término de Scooby e Anitta
Nesta semana, Scooby já foi alvo de comentários fervorosos na web ao ser capa da nova edição da revista GQ. Mas o problema não é ele estampar a publicação, senão o fato de ela ter saído dias após o anúncio do fim do relacionamento. A chamada da matéria contém o nome de Anitta. 
"O fato da capa da revista ter o nome da minha ex-namorada isso não me afeta em nada. Muito pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de ter namorado aquela mulher", justificou. 

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