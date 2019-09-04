Pedro Scooby radicaliza no visual após acabar namoro com Anitta

Surfista Pedro Scooby é capa de setembro da revista GQ Brasil Crédito: Divulgação/GQ Brasil

romance rápido com Pedro Scooby decidiu radicalizar no visual nesta terça-feira (3). O bonitão pintou o cabelo de loiro, novamente, e mostrou o resultado para os fãs. Solteiro depois de umcom Anitta decidiu radicalizar no visual nesta terça-feira (3). Opintou o cabelo de loiro, novamente, e mostrou o resultado para os fãs.

"Dia de princeso", escreveu ele, em um dos stories compartilhados. O surfista também aproveitou para fazer a barba.

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby

Nesta semana, Scooby já foi alvo de comentários fervorosos na web ao ser capa da nova edição da revista GQ. Mas o problema não é ele estampar a publicação, senão o fato de ela ter saído dias após o anúncio do fim do relacionamento. A chamada da matéria contém o nome de Anitta.