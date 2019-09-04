Pedro Scooby radicaliza no visual após acabar namoro com Anitta

Solteiro depois de um romance rápido com Anitta, Pedro Scooby decidiu radicalizar no visual nesta terça-feira (3). O bonitão pintou o cabelo de loiro, novamente, e mostrou o resultado para os fãs.
"Dia de princeso", escreveu ele, em um dos stories compartilhados. O surfista também aproveitou para fazer a barba.
Nesta semana, Scooby já foi alvo de comentários fervorosos na web ao ser capa da nova edição da revista GQ. Mas o problema não é ele estampar a publicação, senão o fato de ela ter saído dias após o anúncio do fim do relacionamento. A chamada da matéria contém o nome de Anitta.
"O fato da capa da revista ter o nome da minha ex-namorada isso não me afeta em nada. Muito pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de ter namorado aquela mulher", justificou.