Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 20

Pedido de medida protetiva contra Felipe Prior é negada pela Justiça

O Ministério Público pede inquérito para apurar denúncias contra o ex BBB; novas aquisições podem surgir e defesa recorrerá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 16:07

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 16:07

"BBB 20": o ex-brother Felipe Prior Crédito: TV Globo/Reprodução
Na última quinta-feira (2), a juíza Patrícia Álvares Cruz, do Foro Criminal da Barra Funda em São Paulo, negou o pedido de medida protetiva que proibiria Felipe Prior, 27, de manter contato com as mulheres que o acusam de violência sexual e suas testemunhas.
O brother é acusado de ter estuprado duas mulheres e tentado estuprar uma terceira, após uma festa de jogos universitários. Através de um vídeo, o arquiteto negou as informações.
A reportagem, uma das advogadas das vítimas, Maira Pinheiro, afirmou que elas recorrerão à decisão da juíza. "A gente lamenta o conteúdo dessa decisão. [...] Tínhamos bastante receio de represália e do risco que essas meninas correm com a repercussão dos fatos. Por isso, elas eram nossa principal prioridade de curto prazo. Mesmo que a juíza entendesse que não cabe ao judiciário determinar a instauração de inquérito, isso não impediria ela de deferir medidas cautelares que não causam nenhum prejuízo ao acusado, se ele não às descumprir, e medidas cujo comprimento não geraria nenhum tipo de transtorno ou limitação na vida prática dele e das pessoas que o representam".
"Como nós não concordamos com o entendimento expresso naquela decisão, vamos recorrer através de mandado de segurança, que deve ser distribuído nos próximos dias", conclui.
Ministério Público também já afirmou por meio de nota que requisitou instauração de inquérito policial para apuração dos fatos, mas que o caso está sob sigilo.
A advogada ainda afirmou que recebeu notícias de que existiriam mais relatos de vítimas do mesmo problema com Felipe Prior, apesar de nenhum caso ter chegado diretamente a ela ou à outra advogada envolvida no caso, Juliana de Almeida Valente.

Veja Também

Felipe Prior diz ser inocente e que nunca cometeu violência sexual

Eliminado do "BBB 20", Prior é acusado de estuprar mulheres, diz revista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados