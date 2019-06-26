Paulo Vilhena dança nu em praia da Galícia: "Que delícia"

, 40, publicou um vídeo, na noite desta terça-feira (25), em suas redes sociais, em que aparece completamente, enquantoe faz estrela em uma praia na, região autônoma espanhola. "Viva a Galicia! Que delícia!", postou ele no

"A Galícia me mostrou muita coisa. Já acreditava na maioria delas: amizade, preservação, amor... E ainda me deu a liberdade, liberdade verdadeira de estar em meio a natureza e poder verdadeiramente usufruir disso com respeito e compartilhando disso com a cultura local", afirmou.