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Espanha

Paulo Vilhena dança nu em praia da Galícia: "Que delícia"

Vários famosos comentaram o vídeo, que foi postado na web

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 10:58

Publicado em 

26 jun 2019 às 10:58
Paulo Vilhena, 40, publicou um vídeo, na noite desta terça-feira (25), em suas redes sociais, em que aparece completamente nu, enquanto rebola, dança e faz estrela em uma praia na Galícia, região autônoma espanhola. "Viva a Galicia! Que delícia!", postou ele no Instagram.
Crédito: Reprodução/Instagram @vilhenap
"A Galícia me mostrou muita coisa. Já acreditava na maioria delas: amizade, preservação, amor... E ainda me deu a liberdade, liberdade verdadeira de estar em meio a natureza e poder verdadeiramente usufruir disso com respeito e compartilhando disso com a cultura local", afirmou. 
Vários famosos comentaram: "Maravilhosoooo!", disse a atriz Mônica Iozzi. "Pra quem já dividiu quarto contigo, não é novidade. Mas parabéns pela iniciativa. Hypou esse bumbum e botou a piroca pra jogo!", brincou o influenciador Leo Picon. "Você é diferenciado! Te amo, Paulo", afirmou o ator Thiago Martins
Paulo Vilhena esteve no ar recentemente em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019).     

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