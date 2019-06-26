Paulo Vilhena dança nu em praia da Galícia: "Que delícia"

Paulo Vilhena, 40, publicou um vídeo, na noite desta terça-feira (25), em suas redes sociais, em que aparece completamente nu, enquanto rebola, dança e faz estrela em uma praia na Galícia, região autônoma espanhola. "Viva a Galicia! Que delícia!", postou ele no Instagram.
"A Galícia me mostrou muita coisa. Já acreditava na maioria delas: amizade, preservação, amor... E ainda me deu a liberdade, liberdade verdadeira de estar em meio a natureza e poder verdadeiramente usufruir disso com respeito e compartilhando disso com a cultura local", afirmou.
Vários famosos comentaram: "Maravilhosoooo!", disse a atriz Mônica Iozzi. "Pra quem já dividiu quarto contigo, não é novidade. Mas parabéns pela iniciativa. Hypou esse bumbum e botou a piroca pra jogo!", brincou o influenciador Leo Picon. "Você é diferenciado! Te amo, Paulo", afirmou o ator Thiago Martins.
Paulo Vilhena esteve no ar recentemente em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019).