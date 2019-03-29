Paulo Gustavo celebra relação com a mãe após se assumir gay

29/03/2019 - O ator e humorista Paulo Gustavo com a mãe, Déa Lúcia, e o Louro José, no programa 'Mais Você' Crédito: Instagram/@paulogustavo31

A afinidade entre Paulo Gustavo e a mãe, Déa Lúcia, fez com que o ator se inspirasse nela para diversos papeis. O filme Minha Mãe é uma Peça, que teve continuação e ganhou série no Globoplay, é um exemplo disso. A relação entre eles foi celebrada durante o programa Mais Você desta sexta-feira, 29.

Ana Maria Braga convidou o ator e a mãe para tomarem o tradicional café da manhã e contarem um pouco mais sobre a vida deles no programa da TV Globo.

Paulo Gustavo disse que aproveitou o sucesso que estava fazendo com crianças, adolescentes, jovens e idosos para anunciar que é homossexual. "Fiz questão que fosse em um momento para inspirar as pessoas. Fiquei pensando que tudo tem dado muito certo na minha carreira, que meu trabalho é para todas as idades e é um espetáculo para a família. Pensei: 'quero pegar todo mundo agora e dizer que sou gay'. Sou um cara honesto, ético e quis mostrar isso para as pessoas", relatou.

O ator também revelou como a mãe descobriu a homossexualidade dele. "Mamãe descobriu que eu era gay na cozinha de casa. Ela simplesmente, com a panela na mão, perguntou: 'Você é gay?'. Eu disse: 'Sou'. E ela virou as costas e saiu andando. Eu fui atrás dela. E ela só me disse que tinha medo de eu sofrer na rua. E concluiu: 'Mas aqui em casa eu vou te amar do mesmo jeito'. Eu tenho uma mãe maravilhosa que me aceita, mas sei que não é a realidade de muita gente", disse Paulo Gustavo.

O ator é casado há cinco anos com Thales Bretas. Em dezembro de 2017, eles tentaram a fertilização por meio de barriga de aluguel, mas não conseguiram. "Estamos muito tristes, mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente", escreveu o ator no perfil no Instagram na época.