Paulo Barros recebe alta após passar por angioplastia

Paulo Barros recbeu alta nesta segunda-feira (13), após passar por uma angioplastia num hospital de Niterói (RJ). O carnavalesco da Paraíso do Tuiuti estava internado desde a última sexta-feira (10) após sentir fortes dores no peito.
"Eu me senti mal e o Fábio, meu companheiro, me salvou! Ele me carregou para o hospital. Chegando aqui, tive que fazer uma angioplastia. Mas fiz o procedimento e, de acordo com o médico, estou novo", disse ele ao G1.
Em nota à imprensa, Paulo agradeceu o atendimento recebido e agora vai tirar uns dias para descansar.
"Ele irá tirar alguns dias para descansar e, em breve, retornará para as atividades no barracão do Tuiuti, na Cidade do Samba", diz trecho da nota oficial.
O carnavalesco fará seu primeiro desfile pela Paraíso do Tuiuti e o segundo pela Gaviões da Fiel, no ano que vem, caso haja mesmo desfile.