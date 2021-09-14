Famosos

Paulo Barros recebe alta após passar por angioplastia

Carnavalesco teve alta nesta segunda-feira (13) e vai tirar uns dias para descanso
Redação de A Gazeta

14 set 2021 às 10:21

O carnavalesco Paulo Barros Crédito: Instagram/@paulobarros62
Paulo Barros recbeu alta nesta segunda-feira (13), após passar por uma angioplastia num hospital de Niterói (RJ). O carnavalesco da Paraíso do Tuiuti estava internado desde a última sexta-feira (10) após sentir fortes dores no peito.
"Eu me senti mal e o Fábio, meu companheiro, me salvou! Ele me carregou para o hospital. Chegando aqui, tive que fazer uma angioplastia. Mas fiz o procedimento e, de acordo com o médico, estou novo", disse ele ao G1.
Em nota à imprensa, Paulo agradeceu o atendimento recebido e agora vai tirar uns dias para descansar.
"Ele irá tirar alguns dias para descansar e, em breve, retornará para as atividades no barracão do Tuiuti, na Cidade do Samba", diz trecho da nota oficial.
O carnavalesco fará seu primeiro desfile pela Paraíso do Tuiuti e o segundo pela Gaviões da Fiel, no ano que vem, caso haja mesmo desfile. Abaixo você confere o vídeo de Paulo agradecendo o carinho e torcida por sua recuperação.

Veja Também

Ana Maria Braga mostra recuperação de cirurgia no olho

Patrícia Poeta diz que rosto ficou desfigurado após inflamação

Erasmo Carlos celebra alta e anuncia no Instagram: 'Gente, eu venci a Covid'

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

