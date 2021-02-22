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Tutela do pai

Patrimônio de Britney Spears é mais baixo que o de outras estrelas do pop

De acordo com a revista Forbes, a cantora tem sido prejudicada pela quantidade de impostos vinculados à tutela que o pai dela, James, exerce sobre a carreira dela desde 2008
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 18:29

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:29

A cantora Britney Spears
A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/britneyspears
Britney Spears, 39, tem uma fortuna muito menor que a de outras colegas do mundo do pop. De acordo com a revista Forbes, a cantora tem sido prejudicada pela quantidade de impostos vinculados à tutela que o pai dela, James, exerce sobre a carreira dela desde 2008.
Vale lembrar que, em 2002, a mesma publicação nomeou a norte-americana como a celebridade mais poderosa do mundo. Na época, ela tinha uma receita estimada em US$ 40 milhões (pouco menos de R$ 220 milhões no câmbio atual).
Até hoje, ela vendeu mais ingressos para shows e álbuns do que colegas como Jessica Simpson, 40, e Jennifer Lopez, 51. Porém, o patrimônio dela é de US$ 60 milhões (quase R$ 330 milhões), enquanto o das colegas ultrapassa os US$ 100 milhões (mais de R$ 545 milhões).
Beyoncé, por exemplo, que começou a carreira solo sete anos depois que Britney, conseguiu juntar patrimônio sete vezes maior. Isso sem contar a fortuna do marido, Jay-Z.
A revista diz que o baixo desempenho financeiro da cantora se deve à tutela do pai. Milhões de dólares tiveram de ser pagos em taxas legais. Além disso, o dinheiro dela é aplicado principalmente em corretoras, imóveis e dinheiro vivo.
Em 2008, após um colapso mental, uma juíza entregou o controle da carreira e das finanças de Britney ao pai dela. Desde então, o movimento #FreeBritney pede que ela volte a poder tomar as rédeas do que produz.
Apesar dos esforços, isso ainda não ocorreu. Na semana passada, um juiz concordou em nomear a empresa independente Bessemer Trust como co-conservadora permanente.
"Minha cliente me informou que tem medo de seu pai", disse o advogado que a representa no tribunal em novembro, de acordo com a Associated Press. "Ela não se apresentará novamente se seu pai estiver encarregado dela carreira."

CANTORAS POP MAIS RICAS DO MUNDO

1 - Rihanna
R$ 3,273 bilhões
2 - Beyoncé
R$ 2,291 bilhões
3- Taylor Swift
R$ 1,991 bilhão
4- Jennifer Lopez
R$ 818 milhões
5- Jessica Simpson
R$ 600 milhões
6- Britney Spears
R$ 327 milhões

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