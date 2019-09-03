Patrícia Abravanel: mulher deve transar com marido para evitar traição

Patrícia Abravanel Crédito: Roberto Nemanis | Divulgação

Patrícia Abravanel , 41, chocou internautas com suas declarações no Programa Silvio Santos do último domingo (1º). Depois de falar sobre uma tatuagem no órgão genital de seu marido, Fábio Faria, a apresentadora disse que as mulheres devem fazer sexo com seus parceiros para evitarem serem traídas.

"Mulher não pode negar fogo para o marido, senão ele vai procurar em outro lugar, tá na Bíblia", disse Abravanel.

A declaração foi considerada machista por grande parte dos espectadores, que usaram as redes sociais para comentá-la.

Lívia Andrade, que também participava do programa, rebateu: "Se uma hora a gente não quiser, a gente não precisa mentir. A gente tem que falar a verdade: não estou a fim e pronto".

Depois da repercussão negativa, Abravanel publicou um comunicado em seu perfil no Instagram. "O Jogo dos Pontinhos é uma grande brincadeira. Óbvio que a mulher pode sim "negar fogo ao marido". Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer", disse.