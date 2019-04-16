Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Postou foto

Patricia Abravanel dá à luz ao terceiro filho

Ela publicou uma foto ao lado do recém-nascido e do marido, Fábio Faria

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 12:42

Publicado em 

16 abr 2019 às 12:42
A apresentadora Patricia Abravanel, 41, deu à luz neste domingo (14) ao seu terceiro filho com o deputado federal Fábio Faria, 41. O menino recebeu o nome de Senor Abravanel Faria, uma homenagem ao avô, que é mais conhecido como Silvio Santos, 88. 
Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
"Filho, depois de pensar e orar muito, finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ao seu avô Senor, um homem forte e corajoso, abençoado por Deus e que sempre escolheu pelo bom caminho da vida. Todos o conhecem como Sílvio Santos, mas seu nome verdadeiro é Senor Abravanel", escreveu Patricia em seu Instagram, nesta segunda-feira (15).  
Ela publicou uma foto ao lado do recém-nascido e do marido, Fábio Faria. Patricia afirmou que sabe que o nome é diferente, mas que não poderia fazer outra escolha diante da oportunidade de poder homenagear seu pai. "Peço a Deus que te dê muita personalidade para 'bancar' esse nome forte, que você fale seu nome de boca cheia e com muito orgulho. Seu avô não fez esse nome conhecido, mas você o fará e irá honrá-lo."
O menino nasceu com 47 centímetros,  3,335 kg, de parto cesariana.  "Veio com muita saúde para alegrar ainda mais a nossa família!", escreveu ela. 
Faria também publicou em seu Instagram uma foto com Patricia e o filho, e falou sobre a escolha do nome Senor. "Um nome tão único que dá frio na barriga de colocar no filho, mas nos enche de honra de poder homenagear uma pessoa tão incrível e eu tenho certeza que o nosso filho terá muito orgulho do seu nome! Só peço muita saúde para ele!."
Patricia e Faria já são pais de Jane, 1, e de Pedro, 4. Senor é o 12º neto de Silvio Santos, que tem cinco filhas mulheres. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados