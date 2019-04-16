Patricia Abravanel dá à luz ao terceiro filho

A apresentadora Patricia Abravanel, 41, deu à luz neste domingo (14) ao seu terceiro filho com o deputado federal Fábio Faria, 41. O menino recebeu o nome de Senor Abravanel Faria, uma homenagem ao avô, que é mais conhecido como Silvio Santos, 88.

Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel

"Filho, depois de pensar e orar muito, finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ao seu avô Senor, um homem forte e corajoso, abençoado por Deus e que sempre escolheu pelo bom caminho da vida. Todos o conhecem como Sílvio Santos, mas seu nome verdadeiro é Senor Abravanel", escreveu Patricia em seu Instagram, nesta segunda-feira (15).

Ela publicou uma foto ao lado do recém-nascido e do marido, Fábio Faria. Patricia afirmou que sabe que o nome é diferente, mas que não poderia fazer outra escolha diante da oportunidade de poder homenagear seu pai. "Peço a Deus que te dê muita personalidade para 'bancar' esse nome forte, que você fale seu nome de boca cheia e com muito orgulho. Seu avô não fez esse nome conhecido, mas você o fará e irá honrá-lo."

O menino nasceu com 47 centímetros, 3,335 kg, de parto cesariana. "Veio com muita saúde para alegrar ainda mais a nossa família!", escreveu ela.

Faria também publicou em seu Instagram uma foto com Patricia e o filho, e falou sobre a escolha do nome Senor. "Um nome tão único que dá frio na barriga de colocar no filho, mas nos enche de honra de poder homenagear uma pessoa tão incrível e eu tenho certeza que o nosso filho terá muito orgulho do seu nome! Só peço muita saúde para ele!."