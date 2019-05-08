Parto no hospital do bebê real custa até meio milhão de euros

O novo bebê real, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, é o sétimo na sucessão do trono britânico e foi apresentado em Windsor, na Inglaterra, pelos pais

Nos últimos meses a gravidez defruto do relacionamento com otem gerado um frisson no mundo todo. Mas o que pouca gente sabe é que o parto da criança poderia chegar a custar até, segundo informações do jornal britânico Daily Mirror, que divulgou osdos serviços.

O hospital em que nasceu a criança é conhecido por só fazer. Lá, no, também nasceram os filhos de. Os quartos são tão luxuosos que têm ante-salas equipadas até com bares que contam comno cardápio.

Toda a alimentação é preparada por uma cozinha que possui 13 pessoas na equipe e todos os pratos são servidos em bandejas de prata . No cardápio disponível, há lagosta, foie gras e até ostras .

Segundo a publicação, quando o bebê nasce nesse hospital, uma enfermeira o acompanha exclusivamente até que a mãe se sinta bem e à vontade para cuidar da criança. E, mesmo assim, uma segunda enfermeira ficará no quarto, direto com a família, até que a mulher se sinta confortável para voltar para casa.