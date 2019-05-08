Parto no hospital do bebê real custa até meio milhão de euros

Nos últimos meses a gravidez de Meghan Markle fruto do relacionamento com o príncipe Harry tem gerado um frisson no mundo todo. Mas o que pouca gente sabe é que o parto da criança poderia chegar a custar até meio milhão de euros, segundo informações do jornal britânico Daily Mirror, que divulgou os preços dos serviços.
O hospital em que nasceu a criança é conhecido por só fazer partos de famosos. Lá, no Portland Hospital, também nasceram os filhos de Victoria Beckham, Jamie Oliver, Emma Thompson e Kate Winslet. Os quartos são tão luxuosos que têm ante-salas equipadas até com bares que contam com champanhe no cardápio.
Toda a alimentação é preparada por uma cozinha que possui 13 pessoas na equipe e todos os pratos são servidos em bandejas de prata. No cardápio disponível, há lagosta, foie gras e até ostras.
Segundo a publicação, quando o bebê nasce nesse hospital, uma enfermeira o acompanha exclusivamente até que a mãe se sinta bem e à vontade para cuidar da criança. E, mesmo assim, uma segunda enfermeira ficará no quarto, direto com a família, até que a mulher se sinta confortável para voltar para casa.
CONSULTA CUSTA 9 MIL EUROS
Só uma consulta no hospital, de acordo com o Daily Mirror, pode chegar à casa dos nove mil euros. E, a esse valor, é claro que a gestante pode personalizar a própria equipe de parto, selecionando médicos, enfermeiros e técnicos que tenha mais gostado durante o atendimento neo-natal.