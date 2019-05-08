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Luxo para vir ao mundo

Parto no hospital do bebê real custa até meio milhão de euros

Pacote mais barato fica na casa dos 17 mil euros
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:17

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:17

O novo bebê real, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, é o sétimo na sucessão do trono britânico e foi apresentado em Windsor, na Inglaterra, pelos pais Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix
Nos últimos meses a gravidez de Meghan Markle fruto do relacionamento com o príncipe Harry tem gerado um frisson no mundo todo. Mas o que pouca gente sabe é que o parto da criança poderia chegar a custar até meio milhão de euros, segundo informações do jornal britânico Daily Mirror, que divulgou os preços dos serviços. 
> Parto virou evento
O hospital em que nasceu a criança é conhecido por só fazer partos de famosos. Lá, no Portland Hospital, também nasceram os filhos de Victoria Beckham, Jamie Oliver, Emma Thompson e Kate Winslet. Os quartos são tão luxuosos que têm ante-salas equipadas até com bares que contam com champanhe no cardápio.
Toda a alimentação é preparada por uma cozinha que possui 13 pessoas na equipe e todos os pratos são servidos em bandejas de prata. No cardápio disponível, há lagosta, foie gras e até ostras.
Segundo a publicação, quando o bebê nasce nesse hospital, uma enfermeira o acompanha exclusivamente até que a mãe se sinta bem e à vontade para cuidar da criança. E, mesmo assim, uma segunda enfermeira ficará no quarto, direto com a família, até que a mulher se sinta confortável para voltar para casa. 
CONSULTA CUSTA 9 MIL EUROS
Só uma consulta no hospital, de acordo com o Daily Mirror, pode chegar à casa dos nove mil euros. E, a esse valor, é claro que a gestante pode personalizar a própria equipe de parto, selecionando médicos, enfermeiros e técnicos que tenha mais gostado durante o atendimento neo-natal. 
 

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