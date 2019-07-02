Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só alegria

Pai de Thammy Miranda, delegado comemora netinho: "Vou ser avô"

Delegado Silva Neto compartilhou a notícia em suas redes sociais

Publicado em 

02 jul 2019 às 11:48

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 11:48

Thammy Miranda e o pai, o delegado Silva Neto Crédito: Reprodução/Instagram
A notícia de que Andressa Ferreira está grávida agradou não só Gretchen, mas também o pai de Thammy Miranda, de 36 anos, que comemorou o netinho por meio de suas redes sociais: "Finalmente vou ser avô!". 
Delegado Silva Neto, pai de Thammy Miranda, comemora chegada de netinho Crédito: Reprodução/Facebook Silva Neto
> Thammy Miranda será papai: ele e esposa esperam 1º filho
O delegado Silva Neto conheceu Gretchen quando ela já era famosa, segundo informações do jornal Extra. No entanto, o relacionamento não deu certo por conta dos ciúmes dele e de uma suposta traição do policial com Marriete, então assistente de palco de Gugu. 
Crédito: Reprodução/Instagram
> Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet
“Silvio foi um dos meus maiores companheiros. Ele foi um grande amor, mas também uma grande dor, principalmente ao revelar um ciúme doentio, misturado com possessão e certa insegurança. (...) Até que ele conheceu a tal Marriete. Sem questionar, peguei minha filha e fui embora. Ficamos na fossa, pois jamais imaginei que seria traída naquele momento", contou Gretchen, em sua biografia lançada em 2015.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

thammy miranda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados