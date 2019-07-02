Pai de Thammy Miranda, delegado comemora netinho: "Vou ser avô"

O delegado Silva Neto conheceu Gretchen quando ela já era famosa, segundo informações do jornal Extra. No entanto, o relacionamento não deu certo por conta dos ciúmes dele e de uma suposta traição do policial com Marriete , então assistente de palco de Gugu.

“Silvio foi um dos meus maiores companheiros. Ele foi um grande amor, mas também uma grande dor, principalmente ao revelar um ciúme doentio, misturado com possessão e certa insegurança. (...) Até que ele conheceu a tal Marriete. Sem questionar, peguei minha filha e fui embora. Ficamos na fossa, pois jamais imaginei que seria traída naquele momento", contou Gretchen, em sua biografia lançada em 2015.