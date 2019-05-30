Pai de Gabriel Diniz desabafa: "Minha joia partiu"

, o pai de, foi às redes sociais na madrugada desta quinta-feira (30) para falar sobre ado filho, que aconteceu na última segunda-feira (27).

Ele falou sobre o cantor e postou foto com uma placa de reconhecimento do YouTube , por mais de 1 milhão de inscritos no canal, e o prêmio de single de diamante que o sertanejo também recebeu em vida.

"Minha joia partiu meu corpo dilacerou, mas Deus que sabe tudo reconstrói e renova tudo e todos, pois o amor que ele irradiava não tinha medida. Fique com Deus, meu anjo, minha doçura de vida. GD amado. Gratidão sem medidas a todos que fizeram e fazem parte da vida de meu filho", escreveu.