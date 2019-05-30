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Só saudade

Pai de Gabriel Diniz desabafa: "Minha joia partiu"

Em desabafo, pai do cantor agradece à família e fãs

Publicado em 

30 mai 2019 às 11:53

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 11:53

O cantor Gabriel Diniz e o pai, Francisco Diniz Crédito: Reprodução/Instagram @cizinato_diniz
Francisco Diniz, o pai de Gabriel Diniz, foi às redes sociais na madrugada desta quinta-feira (30) para falar sobre a morte do filho, que aconteceu na última segunda-feira (27). 
Ele falou sobre o cantor e postou foto com uma placa de reconhecimento do YouTube, por mais de 1 milhão de inscritos no canal, e o prêmio de single de diamante que o sertanejo também recebeu em vida. 
> Repórter sofre tentativa de assalto no velório de Gabriel Diniz
"Minha joia partiu meu corpo dilacerou, mas Deus que sabe tudo reconstrói e renova tudo e todos, pois o amor que ele irradiava não tinha medida. Fique com Deus, meu anjo, minha doçura de vida. GD amado. Gratidão sem medidas a todos que fizeram e fazem parte da vida de meu filho", escreveu. 

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