Pai de Gabriel Diniz desabafa: "Minha joia partiu"

Francisco Diniz, o pai de Gabriel Diniz, foi às redes sociais na madrugada desta quinta-feira (30) para falar sobre a morte do filho, que aconteceu na última segunda-feira (27).
Ele falou sobre o cantor e postou foto com uma placa de reconhecimento do YouTube, por mais de 1 milhão de inscritos no canal, e o prêmio de single de diamante que o sertanejo também recebeu em vida.
"Minha joia partiu meu corpo dilacerou, mas Deus que sabe tudo reconstrói e renova tudo e todos, pois o amor que ele irradiava não tinha medida. Fique com Deus, meu anjo, minha doçura de vida. GD amado. Gratidão sem medidas a todos que fizeram e fazem parte da vida de meu filho", escreveu.