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Kevinho vem

Pai da sarrada, Kevinho promete tremer Vitória com show

Show é neste sábado (18) a partir das 19h na Praia do Canto
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

17 mai 2019 às 13:01

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 13:01

Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho
Kevinho vem aí para um show especial na Praia do Canto, em Vitória, neste sábado (18). Considerado o pai da sarrada, o cantor explode com o funk e ultimamente tem decolado na web com parcerias feitas com artistas até de outros gêneros. Para a apresentação para os fãs capixabas, o funkeiro já vai apresentar "Salvou Meu Dia", feita em parceria com Gusttavo Lima, que hoje é dos maiores sucessos do paulista.
Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, o cantor adianta que "os capixabas gostam do moleque dos hits", brincando com o jeito que alguns fãs o chamam. Ele, que já esteve no Estado em outras oportunidades, prepara um show já com novas músicas para embalar a noite: "Acho que a novidade maior será a canção com Gusttavo Lima. Está bem cotada nas redes e é uma das mais baixadas das plataformas digitais atualmente".
Sou muito tranquilo com relação aos títulos que me dão.. Hitmaker, criador da sarrada... Acho muito bom, até porque eu que inventei isso tudo, né? Acredita? (Risos)
Kevinho, cantor
Ele garante que também continua em estúdio gravando novidades e que em breve novas parcerias devem surgir, já que delas tem colhido bons frutos. "Gravei com muita gente boa já... Anitta, Wesley Safadão, Kekel, Léo Santana... E continuo produzindo. Quem sabe?", conta.
TERREMOTO DE KEVINHO
"Terremoto", um dos hits do cantor que mais fizeram sucesso até hoje, não ficará de fora do repertório. Ele mesmo detalha que esta canção, "Explosão" e "Camarote" são três das mais cotadas sempre. "Essa que gravei com Anitta tem sido uma das mais pedidas. Acredito que a dança dela chame muito a atenção, as pessoas tentam fazer igual", confidencia.
Kevinho também revela que a parceria com Gusttavo Lima está rendendo bem. Segundo o cantor, dois dias depois de lançada a música o hit já era sucesso entre o público. "Graças a Deus meu público gosta de todas as músicas que eu lancei até agora", conclui.
SERVIÇO
Kevinho no Embrazado
Local: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
Data: 18 de maio de 2019 (sábado), a partir das 19h
Ingressos: R$ 40 (meia-entrada); R$ 80 (inteira) - Vendas na bilheteria do local ou por meio do Superticket.com.br
Classificação: 18 anos

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