Pai da Anitta afirma que cantora merece beijar Neymar e 'quem ela quiser'

Neymar e Anitta em camarote da Sapucaí Crédito: Reprodução/Instagram @anitta_sul

Depois de aparecer curtindo o Carnaval junto a Neymar e levantar suspeitas de que os dois teriam se beijado - com direito a Bruna Marquezine deixando de seguir a cantora no Instagram e depois excluindo o perfil- Anitta recebeu apoio do pai no conflito.

A reposta do pai, Mauro Machado, foi na verdade para um comentário de seu ex-genro, Thiago Magalhães.

O empresário, que terminou o casamento com Anitta em setembro de 2018, fez um post no Instagram dizendo que "uma das melhores sensações da vida é ter a certeza de que você pode confiar em alguém [...] Todo o Carnaval tem seu fim, e em algum momento, seremos só nós e o nosso travesseiro. E aí, é quando a realidade dói".

Muitas pessoas entenderam a mensagem como uma indireta à ex, depois de ela ser fotografada com Neymar, mas o pai da cantora não enxergou dessa forma.

"Não acho que tenha sido indireta pra minha filha não. Porque quando ela me ligou dizendo que foi ameaçada de expor a vida dela inteira na internet porque ela queria terminar o relacionamento, porque estava sendo xingada [...], a primeira coisa que mandamos ela fazer foi voltar para casa", disse.

"Outro motivo de não achar que é indireta para a minha filha é que ela não está se perdendo pra nada. É meu orgulho maior", comentou. "E no único dia de folga que ela merece beijar mesmo, quem ela quiser, Neymar, Medina, amiga, quem for. Tem todo o meu apoio como pode ver, inclusive, no vídeo que eu estava o tempo inteirinho em casa tomando conta. Neste momento eu e toda a família dela estamos curtindo nosso Carnaval cheio de luxo graças ao trabalho dela."

No entanto, Mauro não deixou de alfinetar o ex-genro. "Agora curioso é, que para uma pessoa reservada que detesta holofotes meio paradoxal nutrir um Instagram com textinho pra milhões de seguidores. Qualquer um pode ser gente fina no Instagram. Quero ver na vida real", disse.

Thiago então voltou a usar a rede social para responder o ex-sogro. "O texto em questão é genérico e não foi direcionado para ninguém. Agora, com relação ao texto do meu ex-sogro, é um problema dele. Só acho que ele deveria reler nossas conversas de WhatsApp antes de sair falando o que é conveniente por aí. É natural que num término as pessoas procurem um culpado e joguem toda a responsabilidade nele", disse.