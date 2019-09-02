Pai abre o jogo sobre fim de namoro de Anitta com Sooby: "Massacrada"

"Esse negócio de internet é um saco mesmo. Bem que minha filha me avisou: 'Pai, esse treco não presta. Não fica lendo comentário'. Mas eu gosto de participar com a galera. Ontem eu fui ver a droga de um vídeo que um idiota maldoso fez e eu tive que ir lá e comentar", começou.

E o homem continuou: "É muito difícil um pai ver as pessoas massacrando sua filha. Dói muito. Acho que vou cancelar esse Instagram. Por isso eu não abria meu perfil no Instagram. É um saco. Tudo tem um preço. Tem que ter muita paciência", completou ele, pedindo para os internautas não ficarem xingando. "Não baixem o nível. Vamos ser felizes aqui na internet, vamos ser leves, vamos conversar coisas boas".