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Painitto soltou o verbo

Pai abre o jogo sobre fim de namoro de Anitta com Sooby: "Massacrada"

Painitto, o pai de Anitta, foi às redes sociais para desabafar sobre as críticas que a Poderosa vem sofrendo na web
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 set 2019 às 12:23

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 12:23

Mauro Machado, o Painitto, e a filha, Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @painitto
Depois de ver a filha, Anitta, pôr um ponto final no relacionamento com Pedro Scooby, Mauro Machado - o Painitto - decidiu ir ao Instagram no último sábado (31) para esclarecer alguns pontos e desabafar sobre o caso. 
> Anitta diz que paquerou Kevinho e sentiu volume: "Terremoto grandão"
"Esse negócio de internet é um saco mesmo. Bem que minha filha me avisou: 'Pai, esse treco não presta. Não fica lendo comentário'. Mas eu gosto de participar com a galera. Ontem eu fui ver a droga de um vídeo que um idiota maldoso fez e eu tive que ir lá e comentar", começou. 
> Pai de Anitta dá tapas no bumbum de Jojo Todynho no festão da mansão
E o homem continuou: "É muito difícil um pai ver as pessoas massacrando sua filha. Dói muito. Acho que vou cancelar esse Instagram. Por isso eu não abria meu perfil no Instagram. É um saco. Tudo tem um preço. Tem que ter muita paciência", completou ele, pedindo para os internautas não ficarem xingando. "Não baixem o nível. Vamos ser felizes aqui na internet, vamos ser leves, vamos conversar coisas boas". 

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