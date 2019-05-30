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Padre Fábio de Melo pensa em dar pausa na carreira de cantor

Para ele, cantar e fazer shows não são mais essenciais

Publicado em 

30 mai 2019 às 11:16

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 11:16

O padre e cantor Fábio de Melo, 48, afirmou que pode fazer uma pausa na carreira musical para se dedicar a outros projetos. Para ele, cantar e fazer shows não são mais essenciais. 
Crédito: Kleber Alepereira
"Tenho para mim que há coisas que são essenciais e há outras que não. Por mais que eu goste, cantar e fazer show não é mais essencial para mim. Tenho outras realizações e alegrias muito mais fecundas que a música", afirmou Melo, em entrevista ao programa Tricotando, da RedeTV!, desta quarta-feira (29).
Conhecido por ser brincalhão nas redes sociais, principalmente com o amigo, o jornalista Evaristo Costa, o padre sempre tocou em assuntos pessoais, como a síndrome do pânico. Dessa vez, ele falou ao programa sobre o problema de alcoolismo envolvendo seu pai: "Houve muita luta, muita dor e dor emocional mesmo, de muito sofrimento". 
Ele afirma que durante um bom tempo de sua infância, ele perdeu a alegria de voltar para casa depois da aula, sobretudo às sextas-feiras. "Lembro que terminava a aula na hora do almoço e já ia me dando aquele frio na barriga, porque era o dia que ele começava a beber. O fim de semana era sempre muito difícil. [...] Vivi de forma cruel as consequências."
Famoso por postar fotos e frases engraçadas nas redes sociais, padre Fábio de Melo diz que o assédio virtual não acontece no dia a dia e enxerga as situações com leveza. "Não encontro muito isso e encaro com bom humor. O desrespeito ao meu sacerdócio é raro."
Ele afirma ainda, aos risos, que nunca recebeu um nude. "Como no Instagram eu não tenho contato com as DMs [direct messages] de quem não sigo, não tem isso. Mas, certamente, se ele fosse aberto para outras pessoas, teria [recebido]." 

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