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Padre Fábio de Melo fala do calor e é respondido por Nando Reis na web

'Depois que a dupla Sandy e Júnior terminou nós nunca mais tivemos as 4 estações', escreveu no Twitter

Publicado em 12 de Março de 2019 às 19:01

Publicado em 

12 mar 2019 às 19:01
Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução/Instagram
Uma publicação no perfil Luscas, que acumula mais de 5 milhões de seguidores no Twitter, provocou um bate-papo divertido envolvendo o padre Fábio de Melo, o cantor Nando Reis e a dupla Sandy & Junior. "Gostaria de pedir pro calor pra ir embora.. Seja educado e deixa o outono ter seu momento de brilhar", diz o tuíte publicado no último sábado, 9.
"É em vão o seu pedido. Depois que a dupla Sandy e Júnior terminou nós nunca mais tivemos as 4 estações", respondeu Fábio de Melo, fazendo um jogo de palavras com o álbum As Quatro Estações (1999) dos irmãos que encerraram as atividades como dupla em 2007.
"Depois que a dupla acabou ficou só o verão", escreveu uma seguidora. Em seguida, o padre respondeu com a citação da música O Segundo Sol, de Cássia Eller, também gravada por Nando Reis: "Sim, e de acordo com o mestre Nando Reis, com o agravante de um segundo sol chegar".
O cantor não perdeu a oportunidade de também entrar na brincadeira, dizendo: "Ah, o tal do Segundo Sol... Talvez ele não traga mais calor. Quem sabe ela seja apenas luz que iluminar e assim eliminar a estupidez e a boçalidade que assolam o mundo. Amém".

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