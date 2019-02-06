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BATEU A REAL

Pabllo Vittar sobre relação com Anitta: "Não somos mais amigas"

Pabllo respondeu ao questionamento de um fã durante entrevista para rádio

Publicado em 

05 fev 2019 às 21:10

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 21:10

Anitta está no Saara com a Pablo Vittar Crédito: Reprodução | Instagram
Os boatos de que a relação entre Pabllo Vittar e Anitta estava azeda estavam certos. Em entrevista à rádio "FM O Dia", nesta terça-feira (5), Pabllo contou a realidade sobre sua amizade com a "malandra". A verdade é que as duas estão afastadas e Pabllo diz não ter raiva da cantora.
“Hoje em dia a gente não se fala. Não somos mais amigas. Mas não desejo nenhum mal a ela. Sempre acompanho os lançamentos dela", disse, ao ser questionada por um ouvinte sobre o que Leo Dias havia reportado no "Fofocalizando", do SBT.
"Mandei mensagem desejando um ótimo ano para ela, que Deus sempre a abençoe porque eu sou grata por tudo que ela fez pra mim", completou.
A cantora de "Seu crime" falou sobre a questão de "fuxicadas" no mundo dos famosos, se referindo às especulações de que as duas teriam brigado por questões financeiras. "Quando você tá nesse mundo de artistas e de exposição, as pessoas gostam de falar muita coisa. E muita coisa que as pessoas falam é mentira, né cara? Vou falar o que? Me defender? Vou estar com minha cabeça e minha consciência tranquilíssima, inclusive Anitta, se você estiver ouvindo, um beijo, sucesso!", finalizou.
No aniversário do lançamento de "Sua Cara", estouro internacional das duas cantoras juntas, Pabllo Vittar já havia tocado no assunto sutilmente. "Mesmo com todos esses rolês de fofoca e intriga, saiba que você me proporcionou um dos melhores da minha vida eveeeeer!", escreveu no Instagram Stories, direcionando à Anitta.

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