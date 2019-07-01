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Pabllo Vittar se declara para Anitta durante parada LGBT de NY

Cantoras trocam farpas desde setembro do ano passado

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:19

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:19

Pabllo Vittar faz campanha de coleção contra LGBTQIfobia da Adidas Crédito: Divulgação
Pabllo Vittar, 24, mencionou Anitta, 26, durante uma apresentação que fez neste sábado (29), na parada LGBTQI+ de Nova York. As duas, que trocam farpas desde um desentendimento que ocorreu em setembro de 2018, já chegaram a dizer que não são amigas, mesmo tendo lançado a música "Sua Cara" juntas. 
> Pabllo Vittar posa só de calcinha antes de cantar para Elizabeth II
Na apresentação, enquanto cantava a música de parceria com a carioca, Pabllo gritou: "Anitta, I love you" (em português, "Anitta, eu te amo").
Os fãs começaram a especular nos últimos dias que as duas cantoras teriam feito as pazes e estariam planejando uma nova parceria. Tudo começou quando Anitta publicou uma foto dela com um visual de brilho e a legenda "Shine". Neste dia, Pabllo também publicou uma imagem sua com uma roupa cheia de brilho e a legenda "Shine like me" ("Brilhe como eu").
> Pabllo Vittar surge irreconhecível de fio dental e confunde fãs
Até então, as publicações poderiam ser uma coincidência ou até uma alfinetada. No entanto, o produtor musical Gage publicou na quinta-feira (27) um tuíte com a legenda "Shine Anitta & Pabllo Vittar", mencionando os perfis das duas.
> Revista traz capa com personalidades brasileiras LGBTs como super-heróis
A sequência de publicações fez as especulações ficarem ainda mais fortes e os fãs das duas artistas acreditarem que a rivalidade poderia ter acabado. Procuradas pela reportagem, as assessorias de Anitta e Pabllo Vittar não se pronunciaram sobre o caso.

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