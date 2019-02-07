Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segunda internação

Ozzy Osbourne é internado após complicações de forte gripe

Em outubro de 2018, a saúde já se complicava e Osbourne adiou shows nos Estados Unidos por conta de duas infecções na mão

Publicado em 

07 fev 2019 às 12:01

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 12:01

Crédito: Reprodução/Instagram @ozzyosbourne
O roqueiro Ozzy Osbourne, 70, voltou a ter problemas de saúde e foi internado em um hospital para se tratar de complicações em decorrência de uma forte gripe. Quem deu a notícia foi a mulher do artista, Sharon, pelas redes sociais.
"Como alguns de vocês podem ter ouvido, Ozzy foi internado no hospital depois de algumas complicações da gripe. Os médicos acham que esta é a melhor maneira de levá-lo a um caminho mais rápido para a recuperação", publicou em sua conta do Twitter.
O cantor já havia adiado a turnê europeia que faria em janeiro. Na ocasião, o problema que o afetou foi uma infecção respiratória. Os médicos o haviam alertado que o quadro era digno de cuidados e poderia evoluir para uma pneumonia.
Em outubro de 2018, a saúde já se complicava e Osbourne adiou shows nos Estados Unidos por conta de duas infecções na mão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gripe Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados