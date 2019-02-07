Ozzy Osbourne é internado após complicações de forte gripe

Crédito: Reprodução/Instagram @ozzyosbourne

O roqueiro Ozzy Osbourne, 70, voltou a ter problemas de saúde e foi internado em um hospital para se tratar de complicações em decorrência de uma forte gripe. Quem deu a notícia foi a mulher do artista, Sharon, pelas redes sociais.

"Como alguns de vocês podem ter ouvido, Ozzy foi internado no hospital depois de algumas complicações da gripe. Os médicos acham que esta é a melhor maneira de levá-lo a um caminho mais rápido para a recuperação", publicou em sua conta do Twitter.

O cantor já havia adiado a turnê europeia que faria em janeiro. Na ocasião, o problema que o afetou foi uma infecção respiratória. Os médicos o haviam alertado que o quadro era digno de cuidados e poderia evoluir para uma pneumonia.