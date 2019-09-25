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Fora da Globo

Otaviano Costa terá programa de variedades e humor no YouTube

Apresentador estreia canal na plataforma em novembro

Publicado em 

25 set 2019 às 12:59

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 12:59

Otaviano Costa Crédito: Reprodução/Instagram
Fora da Globo desde o fim de maio, Otaviano Costa, 45, apresentou o seu novo projeto: um canal no YouTube. A novidade foi anunciada em evento realizado pela plataforma na noite desta terça-feira (24), em São Paulo. 
Em conversa com Giovanna Ewbank, que já tem um canal de muito sucesso no YouTube, Otaviano explicou que decidiu deixar a Globo para investir nessa transformação na sua carreira e que se inspirou no ator americano Will Smith. 
"Em janeiro de 2018, eu estava estreando o meu programa na Globo, o Tá Brincando, estava navegando na internet e achei o canal do Will Smith. O cara que é gigantesco no mundo, de repente, estava lá fazendo uma virada digital. Eu falei, espera aí, por que eu também não posso fazer? Eu fiquei com essa inquietude 2018 inteirinho." 
O apresentador disse que teve momentos de muita insegurança e medo, mas que decidiu investir no canal ao pensar sobre a sua carreira no futuro. "Até que chegou o momento de fazer a grande reflexão, eu não renovei com a rede Globo para poder fazer a minha migração total, a transformação da minha carreira para olhar para daqui a 20 anos", contou. O canal estreia em novembro. 
Otaviano contou ainda que está construindo um estúdio de 200 metros quadrados para fazer o seu próprio talk show. "Eu estou investindo muito para me divertir demais. E vou fazer três vídeos por semana: em estúdio, recebendo artistas, e em externa, falando com a galera." 
Também na noite desta terça-feira (24), Otaviano Costa já divulgou um trailer da novidade. O canal ganhou o nome de Eu Sempre Fui um YouTuber.
O vídeo de quase dois minutos começa com uma gravação de Otaviano quando ele tinha 18 anos, feita dentro de um closet. Ele diz: "Hi, hi, tudo bem? Meu nome é Otaviano. Na verdade, é Otaviano Costa, tenho 18 anos, eu nunca fiz um curso de teatro, nunca fiz um curso de cinema nem de televisão."
A partir daí, imagens e um resumo da carreira de quase 30 anos do apresentador são mostradas, como a passagem dele pelos programas O+ (Band), Amor e Sexo (Globo), e Video Show (Globo). No fim, Otaviano diz que agora quer se reconectar com aquele garoto que gravou o vídeo aos 18 anos e que, mesmo antes de existir YouTube, "sempre foi um youtuber."   
Além do novo canal, Otaviano também vai apresentar a versão brasileira do programa Extreme Makeover: Reconstrução Total, no GNT. E ele faz parte do elenco da "Escolinha - Nova Geração", cuja quinta temporada é exibida atualmente na Globo. 
SAÍDA DA GLOBO
A decisão de sair da Globo foi tomada pelo próprio apresentador, que não quis renovar o contrato com a emissora. Otaviano Costa estreou na emissora na novela "Caras & bocas", de 2009. Depois de deixar a bancada do Vídeo Show, que apresentou de 2013 a 2018, o apresentador retornou à TV no comando do programa "Tá Brincando", exibido nas tardes de sábado. Foram nove episódios terminando em março. 
Ele nunca escondeu o desejo em retomar o contato direto com o público e fez campanha para ter programa de auditório.
"Fizemos um programa de entretenimento para toda a família. E mostramos para todos de casa que para viver, não tem limites. Para viver é só começar. Espero que todos tenham se inspirado e se divertido", disse o apresentador no último programa da primeira temporada.
"Desde a época do Vídeo Show, havia uma posição clara na minha carreira, de que eu não volto para a dramaturgia. Não para a dramaturgia de novela", afirmou Otaviano Costa à Folha em janeiro deste ano. "Nunca vou deixar de ser ator, mas tive que fazer uma escolha na minha vida", afirmou ele, que não descartou fazer participações pontuais.

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