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Perrengue chique

Oscar 2020: chuva e falta de energia geram caos no tapete vermelho

Foram usados cabos para remover água acumulada de toldos do red carpet do Oscar

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 09:17
Oscar 2020: chuva e falta de energia preocupou produção da cerimônia, em Los Angeles, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @hugogloss
Oscar é sinônimo de luxo e glamour para muita gente. Mas nem sempre é assim e a cerimônia da noite deste domingo (9) comprovou isso. 
A chuva que atingiu Los Angeles, nos Estados Unidos, durante o tapete vermelho da premiação mais importante do cinema do mundo foi tanta que até a produção do evento ficou preocupada. Durante o red carpet, apresentadores e artistas precisaram se abrigar do temporal, que não estava dando trégua. 
Foram necessários cabos para retirar acúmulo de água no toldo que foi instalado pela extensão do tapete vermelho, já que a estrutura corria risco de desabar com o peso das chuvas acumuladas. Nas redes sociais, o jornalista Hugo Gloss, que transmitiu parte da programação do Oscar na TNT, comentou: "Olha para tirar água, para não cair no povo". 

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Se não bastasse a chuva, uma repentina falta de energia também deixou os produtores tensos, segundo informações da revista Caras. 

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