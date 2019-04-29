No Espírito Santo, Naiara Azevedo fala sobre a energia dos capixabas

Naiara Azevedo fala com o Gazeta Online sobre o novo DVD Crédito: Reprodução

sertanejo e curte as canções de Naiara Azevedo já pode ficar atento com o projeto da loira. Ela já lançou o DVD Sunrise no início do ano, e agora os apaixonados pela moda sertaneja já podem encontrar as canções de Naiara nas plataformas digitais. Ela agitou o final de semana no Espírito Santo e foi atração principal na cidade de Nova Venécia e em Laranjeiras, na Serra. Quem gosta dee curte as canções dejá pode ficar atento com o projeto da loira. Ela já lançou o DVD Sunrise no início do ano, e agora os apaixonados pela moda sertaneja já podem encontrar as canções de Naiara nas plataformas digitais. Ela agitou o final de semana noe foi atração principal na cidade dee em, na

Vitória para inaugurar a arena de uma casa de shows em Laranjeiras, Serra, onde outras quatro atrações locais também fizeram parte da agitação dos capixabas. Na noite da sexta-feira (26), Naiara Azevedo agitou a festa da cidade em Nova Venécia e, já no sábado (27), a loira desembarcou empara inaugurar a arena de uma casa de shows em Laranjeiras, Serra, onde outras quatro atrações locais também fizeram parte da agitação dos

“Estou lançando meu DVD que já tem nove faixas disponíveis para a galera nas plataformas digitais. A última é surpresa", destacou Naiara momentos antes do show.

Ela subiu ao palco por volta das 2h. Naiara cantou desde “50 reais” à “Piriguete de Internet”, canções que estavam na boca da galera. A artista trouxe também para os capixabas “O baile da Naiara”. Músicas do gênero funk receberam a voz da loira, "Baile da Gaiola" e "Dentro do Carro, Hoje Vai Ter Ousadia", foram batidas que entraram na lista da cantora.

A equipe do Gazeta Online esteve com Naiara, que falou sobre sua vinda ao Estado. “Já tive o prazer de provar a energia do povo do Espírito Santo, é um povo animado. Eu tenho feito alguns shows nos últimos três anos no Estado e voltar dá energia boa", disse.

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MAIS ATRAÇÕES

A noite do último sábado (27) contou também com outras quatro atrações, Alleff e Erick, Michele Freire, Léo Lima, Two Players, também animaram a galera na inauguração do espaço.

A dupla sertaneja Alleff e Erick, abriram o show de Naiara Azevedo. A dupla, que tem menos de um ano de carreira, cantou músicas autorais como “Boa noite, Cinderela”, mas também relembrou e agitou com grandes sucessos.