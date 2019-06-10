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Web foi à loucura

Nicolas Prattes exibe corpão sarado após 19 dias de malhação intensa

Bonitão começou a pegar pesado na malhação há 19 anos e foi correndo às redes sociais mostrar o resultado

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 14:15

Publicado em 

10 jun 2019 às 14:15
Nicolas Prattes surgiu mais sarado do que nunca nas redes sociais. O ator foi às redes mostrar a evolução do corpo depois de 19 dias pegando mais pesado nos treinos. 
> Volume na cueca de Carlinhos Maia durante banho choca fãs
Crédito: Reprodução/Stories Instagram @nicolasprattes
"Postei aqui uma mudancinha que eu fiz no meu corpo em 19 dias com ajuda do meu médico", disse o bonitão, nos stories do Instagram
Crédito: Reprodução/Stories Instagram @nicolasprattes
> Gusttavo Lima posta vídeo de regata e exibe corpão musculoso
O que não falta na web depois disso são comentários sobre a beleza chamativa do rapaz: "Me chama de previsão do tempo e diz que tá rolando um clima", brincou uma fã. "Meu Deus! Gato demais!", disse outro seguidor. 

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