Nicolas Prattes exibe corpão sarado após 19 dias de malhação intensa

surgiu maisdo que nunca nas redes sociais. Ofoi às redes mostrar adepois de 19 dias pegando mais pesado nos treinos.

"Postei aqui uma mudancinha que eu fiz no meu corpo em 19 dias com ajuda do meu médico ", disse o bonitão, nos stories do Instagram .

O que não falta na web depois disso são comentários sobre a beleza chamativa do rapaz: "Me chama de previsão do tempo e diz que tá rolando um clima", brincou uma fã. "Meu Deus! Gato demais!", disse outro seguidor.