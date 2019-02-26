Neymar tem noite quente com professora em Paris

Se Neymar está com uma lesão no pé que o impede de jogar, o mesmo não acontece em sua vida pessoal.
Nas últimas seis horas que ficou em Paris, na França, antes de voltar ao Brasil, o craque aproveitou cada suspiro ao lado da professora brasileira Liza Brito.
Os dois, segundo informações do jornal Extra, tiveram uma noite quente enquanto a moça visitava as belezas da capital francesa. Liza, inclusive, fez registros íntimos do encontro no quarto que ficou com Neymar.
A loira, de acordo com o Extra, mora em Zurique, na Suíça, e conheceu Neymar por meio de uma amiga. Em Paris, chegou a jantar no Cesar Paris Restaurant - um dos lugares prediletos de Neymar. Lá, o craque já foi inúmeras vezes com a ex, Bruna Marquezine.