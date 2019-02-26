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Em boa companhia

Neymar tem noite quente com professora em Paris

O jogador ficou seis horas curtindo Paris em boa companhia

Publicado em 

26 fev 2019 às 13:26

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 13:26

Liza Brito e Neymar: os dois viveram noite quente em Paris, antes de o craque voltar para o Brasil Crédito: Montagem Gazeta Online
Se Neymar está com uma lesão no pé que o impede de jogar, o mesmo não acontece em sua vida pessoal. 
Liza Brito jantou num dos restaurantes preferidos de Neymar em Paris Crédito: Reprodução/Instagram
Nas últimas seis horas que ficou em Paris, na França, antes de voltar ao Brasil, o craque aproveitou cada suspiro ao lado da professora brasileira Liza Brito. 
Os dois, segundo informações do jornal Extra, tiveram uma noite quente enquanto a moça visitava as belezas da capital francesa. Liza, inclusive, fez registros íntimos do encontro no quarto que ficou com Neymar. 
Crédito: Reprodução/Instagram
A loira, de acordo com o Extra, mora em Zurique, na Suíça, e conheceu Neymar por meio de uma amiga. Em Paris, chegou a jantar no Cesar Paris Restaurant - um dos lugares prediletos de Neymar. Lá, o craque já foi inúmeras vezes com a ex, Bruna Marquezine. 

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