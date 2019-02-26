Neymar tem noite quente com professora em Paris

Liza Brito e Neymar: os dois viveram noite quente em Paris, antes de o craque voltar para o Brasil Crédito: Montagem Gazeta Online

Se Neymar está com uma lesão no pé que o impede de jogar, o mesmo não acontece em sua vida pessoal.

Liza Brito jantou num dos restaurantes preferidos de Neymar em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Nas últimas seis horas que ficou em Paris, na França, antes de voltar ao Brasil, o craque aproveitou cada suspiro ao lado da professora brasileira Liza Brito.

Os dois, segundo informações do jornal Extra, tiveram uma noite quente enquanto a moça visitava as belezas da capital francesa. Liza, inclusive, fez registros íntimos do encontro no quarto que ficou com Neymar.

Crédito: Reprodução/Instagram