Neymar publica foto sensualizando só de toalha

Publicação feita pelo jogador na tarde desta segunda-feira Crédito: Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (12) Neymar publicou uma foto um tanto ousada. Na imagem o craque aparece completamente nú, exceto por uma toalha em seu colo. A legenda só trás o nome do ensaio feito com o fotógrafo Mario Testino, referência no mundo da moda e apreciado por celebridades.

O peruano esteve envolvido em uma acusação que, segundo o The New York Times, incluem ao menos 13 casos de assédio sexual. Inclindo assistentes e modelos, os casos mais antigos aconteceram há 20 anos atrás.