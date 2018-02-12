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Ousado

Neymar publica foto sensualizando só de toalha

Legenda só trás o nome do ensaio feito com o fotógrafo Mario Testino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 19:51

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 19:51

Publicação feita pelo jogador na tarde desta segunda-feira Crédito: Reprodução
Na tarde desta segunda-feira (12) Neymar publicou uma foto um tanto ousada. Na imagem o craque aparece completamente nú, exceto por uma toalha em seu colo. A legenda só trás o nome do ensaio feito com o fotógrafo Mario Testino, referência no mundo da moda e apreciado por celebridades.
O peruano esteve envolvido em uma acusação que, segundo o The New York Times, incluem ao menos 13 casos de assédio sexual. Inclindo assistentes e modelos, os casos mais antigos aconteceram há 20 anos atrás.
Já o jogador se prepara para a partida mais importante desde sua chegada ao PSG: o time francês encara o Real Madrid nessa quarta-feira pelas oitavas da Champions League, no que muitos estão considerando uma final antecipada.

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