Neymar e Gabriel Medina vão à festa junina de Anitta

Anitta abriu as portas de sua mansão para um festa junina na noite desta terça-feira (25). A Poderosa serviu comidas típicas, montou barraca do beijo e quadrilha para os convidados no evento que foi até altas horas com amigos e familiares da cantora.
Segundo informações da revista Caras, marcaram presença no meeting os ex-affairs Neymar e Gabriel Medina. Eles chegaram após a meia-noite.
O atual namorado de Anitta, Pedro Scooby, não pareceu ter se incomodado com a presença dos colegas.
Nas redes sociais, ele apareceu conversando com Neymar e Gabriel e surgiu bem confortável diante da situação.