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Na casa dela

Neymar e Gabriel Medina vão à festa junina de Anitta

Pedro Scooby também se divertiu durante a noite na casa da cantora

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 11:35

Publicado em 

26 jun 2019 às 11:35
ENTITY_sharp_ENTITYArraiaDaAnitta: convidados de Anitta participaram de festa junina na mansão dela Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta abriu as portas de sua mansão para um festa junina na noite desta terça-feira (25). A Poderosa serviu comidas típicas, montou barraca do beijo e quadrilha para os convidados no evento que foi até altas horas com amigos e familiares da cantora. 
Segundo informações da revista Caras, marcaram presença no meeting os ex-affairs Neymar e Gabriel Medina. Eles chegaram após a meia-noite. 
Anitta e Pedro Scooby: noite de festa junina na casa da cantora Crédito: Reprodução/Instagram
O atual namorado de Anitta, Pedro Scooby, não pareceu ter se incomodado com a presença dos colegas.
Nas redes sociais, ele apareceu conversando com Neymar e Gabriel e surgiu bem confortável diante da situação.

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