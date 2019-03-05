Neymar e Anitta beijam muito em área vip de camarote na Sapucaí

Neymar e Anitta chegaram juntos à segunda noite de desfiles na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, e não economizaram beijos em área vip do Nosso Camarote Crédito: Reprodução/Instagram @anittano

A amizade de Anitta e Neymar pareceu qualquer coisa menos "só amizade" nesta segunda noite de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro. Os dois, segundo informações do site Uol, foram vistos aos beijos em uma área vip do Nosso Camarote, na Sapucaí.

Os dois chegaram juntos ao local e ficaram boa parte dos desfiles assistindo às alegorias cariocas. Mas, em determinado ponto da festividade, eles partiram para um espaço mais reservado e se beijaram.

De acordo com o Uol, no Nosso Camarote também estava a ex do jogador, Bruna Marquezine. Mas isso não foi impedimento para a Poderosa fazer o que quisesse com o craque do PSG. Essa não foi a primeira vez que os dois ficaram, mas, aparentemente, sem compromisso algum.

ANITTA E RONAN CARVALHO

Anitta foi logo apontada como traidora de seu namorado, Ronan Carvalho, com quem assumiu relacionamento recentemente. Mas, segundo o Uol, ao que parece, o affair só se tratou de uma paixão de verão.

O rapaz não foi nem sequer ao Carnaval de Salvador com a cantora - o que já seria um indício de um possível término.

CARNAVAL TERMINOU NA CASA DE ANITTA