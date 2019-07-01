Neymar coloca bumbum para jogo em festão de luxo, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o atacante do PSG até abaixou as calças em determinado momento do evento, deixando o bumbum à mostra. De acordo com ela, um cozinheiro chegou até a desabafar após a festa em uma rede social: "Ontem trabalhei 19 horas seguidas no Pocker do Neymar e só tenho uma coisa a falar: que nojo de homem hétero e rico", teria escrito o rapaz.