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"Pocker do Neymar"

Neymar coloca bumbum para jogo em festão de luxo, diz colunista

Neymar estava hospedado em seu apartamento de luxo e promoveu seu "Pocker do Neymar", em Santa Catarina

Publicado em 

01 jul 2019 às 12:50

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 12:50

Os jogadores Neymar e Jota Amâncio Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr.mania
Neymar até mostrou o bumbum durante seu "Pocker do Neymar", em Ipanema, Santa Catarina. O festão trata-se de um evento que o craque organiza com meninos e meninas que querem aproveitar uma boa noitada. 
> Bumbum de Simaria fica à mostra com vestido curto em festão
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o atacante do PSG até abaixou as calças em determinado momento do evento, deixando o bumbum à mostra. De acordo com ela, um cozinheiro chegou até a desabafar após a festa em uma rede social: "Ontem trabalhei 19 horas seguidas no Pocker do Neymar e só tenho uma coisa a falar: que nojo de homem hétero e rico", teria escrito o rapaz. 
Fábia Oliveira também garante que Neymar estava hospedado em seu apartamento de luxo no condomínio Atlantic Paradise. Gabriel Medina também estava com ele, assim como Jota Amâncio. 

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