Neymar beijou Anitta após ser ignorado por Marquezine, diz colunista

O Carnaval do Rio foi agitado neste ano - e não só por causa das alegorias das escolas de samba que desfilaram na passarela da folia no sambódromo.
Depois de Bruna Marquezine deletar e reativar Instagram, Anitta ir aos seus stories dar satisfação de saldo de beijos e Neymar ficar quieto em meio à toda polêmica envolvendo o seu nome, novas informações surgem: o craque do PSG só teria beijado a Poderosa no Nosso Camarote, na Sapucaí, porque a atriz o ignorou.
De acordo com informações do colunista Leo Dias, que teve acesso a imagens exclusivas do camarote, os dois se esbarraram na saída da área vip em que Neymar estava. Ao ver Bruna, ele estendeu a mão e ela virou a cara para o jogador.
Irritado, Neymar teria soltado: "Essa garota é treta, vamos embora".
Foi neste momento, segundo Leo Dias, que o craque mirou em Anitta e resolveu se aproximar dela. Como Bruna já sabia que os dois haviam tido envolvimento no passado, ela teve um crise de choro, quando decidiu que era hora de ir embora do local.