Neymar beijou Anitta após ser ignorado por Marquezine, diz colunista

Neymar e Bruna Marquezine se esbarraram no Nosso Camarote, na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro 2019 Crédito: Leo Dias/Reprodução

O Carnaval do Rio foi agitado neste ano - e não só por causa das alegorias das escolas de samba que desfilaram na passarela da folia no sambódromo.

Depois de Bruna Marquezine deletar e reativar Instagram, Anitta ir aos seus stories dar satisfação de saldo de beijos e Neymar ficar quieto em meio à toda polêmica envolvendo o seu nome, novas informações surgem: o craque do PSG só teria beijado a Poderosa no Nosso Camarote, na Sapucaí, porque a atriz o ignorou.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, que teve acesso a imagens exclusivas do camarote, os dois se esbarraram na saída da área vip em que Neymar estava. Ao ver Bruna, ele estendeu a mão e ela virou a cara para o jogador.

Irritado, Neymar teria soltado: "Essa garota é treta, vamos embora".