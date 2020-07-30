Netinho diz que comunidade LGBT poderia comandar país com Bolsonaro

Cantor Netinho participa de entrevista com Eduardo Bolsonaro Crédito: Divulgação

Apoiador do governo de Jair Bolsonaro, o cantor de axé Netinho, 54, deu uma entrevista reveladora ao filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Trechos da conversa foram compartilhados nas redes sociais dos dois nesta quarta (29).

Netinho afirmou que está há quatro anos sem fazer sexo após descobrir que tinha vício: "Eu não podia ver um buraco de fechadura que me dava tesão. Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, decidi me abster de sexo, não faço mais sexo na minha vida", explicou o músico.

O cantor baiano, que ficou conhecido pelos sucessos de "Milla" e "Beijo na boca", também criticou a comunidade LGBTQ+ -da qual faz parte, já que em 2010 afirmou ser bissexual-, e sugeriu que se o "pessoal não vivesse de acordo com o fiofó" teriam o apoio de Bolsonaro. "Estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair, apoiando o Jair, ia ser maravilhoso."

Em outro momento destacado da entrevista, foi quando Netinho falou sobre o famoso Carnaval de Salvador, do qual fez parte durante muitos anos. Ele disse que os camarotes são "inundados de drogas" e DSTS ( Doenças Sexualmente Transmissíveis).

"As famílias que têm filhos adolescentes não querem mais levar para a Bahia. Vai ver homem se beijando com homem, abaixando o short no meio da rua para o pessoal do camarote assistir", contou o músico, um dos maiores expoentes do axé nos anos 1990.