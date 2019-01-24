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Tempo ruim

Nego do Borel adia DVD após acusações, vaias e parcerias canceladas

Desde que foi acusado de transfobia, Nego do Borel tem experimentado tudo de pior que poderia acontecer na própria carreira

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 11:27

Publicado em 

24 jan 2019 às 11:27
Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
O cantor Nego do Borel, 26, decidiu adiar a gravação de seu novo DVD, prevista para a próxima terça-feira (29), após ser acusado de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac. Ele chegou a ser vaiado durante uma apresentação e teve parcerias canceladas nos últimos dias.
O adiamento da gravação, que aconteceria no Rio de Janeiro, foi anunciado nesta quarta-feira (23). Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria do músico afirmou que a decisão acontece "em respeito às pessoas que [ele] feriu e a toda comunidade LGBTQ+".
"Não se trata de um momento de celebração, mas de reflexão e respeito. A data de 29 de janeiro também convida a todos a um momento de atenção especial pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans", aponta comunicado, destacando o ato também como uma forma de respeito ao trabalho de todos os artistas que participariam do projeto.
A polêmica teve começou no início do mês, após Nego do Borel chamar a travesti Luísa Marilac de "homem gato" nas redes sociais. No dia seguinte, ele gravou um vídeo se desculpando: "Às vezes eu faço brincadeiras sem noção que machucam as pessoas, mas não é o que eu quero. Estou fazendo de tudo pra aprender e melhorar", disse.
O público, no entanto, não deixou passar e vaiou apresentação dele no Bloco das Poderosas, ao lado de Anitta, 25, no último domingo (20), no Rio de Janeiro. A cantora saiu em defesa do amigo: "Eu jamais vou virar as costas para um amigo meu. O que eu posso fazer como amiga é instruir as pessoas das coisas que elas não sabem", disse.
Nos últimos dias, porém, foi a vez das cantoras Ludmilla, 23, e Luisa Sonza, 20, cancelarem suas parcerias com o músico. "Queria agradecer, do fundo do meu coração, às minhas irmãs Ludmilla, Luísa, que não vão poder participar do meu DVD, mas eu super entendo, supertranquilo", chegou a afirmar Nego do Borel.
Na terça (22), a própria Luisa Marilac se manifestou agradecendo o apoio que recebeu nos últimos dias, mas também pedindo o fim do linchamento do cantor. "O puxão de orelha que vocês deram no Borel foi maravilhoso, obrigada, mas também basta. Não vamos crucificar o cara", afirmou.

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