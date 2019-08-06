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No Rio

Nathalia Timberg celebra 90 anos com festão em hotel de luxo; fotos

Atriz recebeu até homenagem do empresário e surpresa das amigas durante a noite desta segunda (5)

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2019 às 11:44
Crédito: Pino Gomes/Gshow/Reprodução
Nathalia Timberg completou 90 anos nesta segunda-feira (5), mesmo dia em que recebeu uma lista seleta de convidados para cantarem o "parabéns para você" no Hotel Laghetto Stilo Barra, endereço bastante prestigiado do Rio de Janeiro
A Gladys de "A Dona do Pedaço" convidou gente como Nicete Bruno, Eva Wilma, Rosamaria Murtinho, Beth Faria, Marieta Severo, Regina Duarte e Zezé Mota para a festividade. Ela ainda ganhou surpresa de seu empresário, Marcus Montenegro, e de algumas amigas que cantaram durante a noite. 
A aniversariantes, Nathalia Timberg, e seus convidados em festa no Rio Crédito: Reprodução/Instagram @cacauhygino
Nathalia Timberg e July Caldas Crédito: Reprodução/Instagram @julycaldas
Lucinha Lins e seu marido, Claudio Tovar Crédito: Reprodução/Instagram @lucinhalinsfas
Cacau Hygino, Maria Maya e Laryssa Ayres Crédito: Reprodução/Instagram @cacauhygino

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