Nathalia Timberg celebra 90 anos com festão em hotel de luxo; fotos

completou 90 anos nesta segunda-feira (5), mesmo dia em que recebeu uma lista seleta de convidados para cantarem o "parabéns para você" no Hotel Laghetto Stilo Barra, endereço bastante prestigiado do

A Gladys de "A Dona do Pedaço" convidou gente como Nicete Bruno, Eva Wilma, Rosamaria Murtinho, Beth Faria, Marieta Severo, Regina Duarte e Zezé Mota para a festividade. Ela ainda ganhou surpresa de seu empresário, Marcus Montenegro, e de algumas amigas que cantaram durante a noite.