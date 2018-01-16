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Herdeira

Nasce terceiro filho de Kim Kardashian

Mais nova filha da socialite veio ao mundo na madrugada desta segunda-feira, 15.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 20:22

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 20:22

Kim Kardashian em uma foto com o segundo filho, Saint West Crédito: Instagram/Kim Kardashian
Kim Kardashian é mãe novamente! A socialite anunciou na tarde desta terça-feira, 16, que sua mais nova filha veio ao mundo na madrugada desta segunda-feira, 15. Kim é casada com Kanye West e a criança foi gestada em uma barriga de aluguel.
"Kanye e eu estamos felizes de anunciar a chegada de nossa saudável e linda bebê", escreveu Kim em seu site. Ainda segundo a publicação, a bebê nasceu com 3,18 quilos.
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O bebê foi gestado em barriga de aluguel porque a socialite teve complicações em seu segundo parto que tornaram uma terceira gestação de risco. "Nós somos incrivelmente gratos à nossa barriga de aluguel que fez nossos sonhos se tornarem realidade com o maior presente que alguém pode dar", escreveu Kim.
O bebê é o terceiro filho da socialite e do rapper. "North e Saint estão muito felizes em dar as boas vindas à sua irmãzinha", escreveu.

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