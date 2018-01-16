Nasce terceiro filho de Kim Kardashian

Kim Kardashian em uma foto com o segundo filho, Saint West Crédito: Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian é mãe novamente! A socialite anunciou na tarde desta terça-feira, 16, que sua mais nova filha veio ao mundo na madrugada desta segunda-feira, 15. Kim é casada com Kanye West e a criança foi gestada em uma barriga de aluguel.

"Kanye e eu estamos felizes de anunciar a chegada de nossa saudável e linda bebê", escreveu Kim em seu site. Ainda segundo a publicação, a bebê nasceu com 3,18 quilos.

O bebê foi gestado em barriga de aluguel porque a socialite teve complicações em seu segundo parto que tornaram uma terceira gestação de risco. "Nós somos incrivelmente gratos à nossa barriga de aluguel que fez nossos sonhos se tornarem realidade com o maior presente que alguém pode dar", escreveu Kim.