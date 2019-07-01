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Nasce filho de Luiza Possi, Lucca: "Felicidade sem explicação"

A criança nasceu na tarde deste sábado (29) às 17h26 com 2,5 kg

Publicado em 

01 jul 2019 às 11:26

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 11:26

Filho da cantora Luiza Possi, 34, com o diretor da Globo, Cris Gomes, nasceu no final da tarde deste sábado (29) no Hospital e Maternidade São Luiz, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. 
"Nosso Lucca chegou! Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande, é uma felicidade que não tem explicação", escreveu a cantora, em seu perfil no Instagram.  O hospital divulgou uma nota, neste domingo (30) afirmando que a "mamãe e o bebê passam bem".
A criança nasceu na tarde deste sábado (29) às 17h26 com 2,5 kg. De acordo com a cantora, o parto foi cesária. "Nós estamos bem. Obrigada a todos que mandaram boas vibrações!"
ANÚNCIO DA GRAVIDEZ
Luiza Possi anunciou a gravidez de seu primeiro filho em janeiro deste ano. "Nunca imaginei, nunca esperei, não programei, mas estou superfeliz".  O anúncio foi feito em sua conta no Instagram: "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade!", postou. 
A cantora, que se casou com o diretor da Globo Cris Gomes em setembro do ano passado, afirmou que estava superansiosa pra compartilhar a notícia, mas que esperou um tempo "pra tudo dar certo". Ela ainda disse que vai compartilhar "passo a passo dessa nova jornada" com os fãs. 
Luiza Possi e Cris Gomes se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão e assumiram o namoro em julho de 2017. A cantora já foi casada por dois anos com o ator Pedro Neschling, filho do maestro John Neschling e da atriz Lucélia Santos.

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