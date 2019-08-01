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Durante evento

Naomi Campbell denuncia racismo em hotel na França

A situação aconteceu durante o Festival de Cinema de Cannes

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 12:09

Publicado em 

01 ago 2019 às 12:09
Crédito: Reprodução/Instagram @naomi
A modelo britânica Naomi Campbell, 49, contou que sofreu racismo em um hotel no sul da França. A declaração foi dada em entrevista à revista francesa Paris Match.
"Eu estive recentemente em uma cidade no sul da França onde fui convidada a participar de um evento em um hotel que não revelarei o nome. Eles não me deixaram entrar junto com um amigo, porque sou negra. O cara na entrada disse que o lugar estava lotado, mas deixou outras pessoas entrarem", relatou ela. 
A situação aconteceu durante o Festival de Cinema de Cannes. Naomi Campbell afirmou que são esses "momentos chocantes" que a incentivam a continuar se expressando sobre o assunto, para que mais pessoas possam escutá-la.  
A britânica foi a primeira modelo negra a aparecer nas capas da revista Vogue francesa e da Time Magazine. Ela também foi a primeira modelo negra a figurar na importante capa de setembro da Vogue norte-americana. 
Em entrevista recente à Reuters, Campbell disse que a diversidade racial na moda aumentou nos últimos anos, mas a indústria não pode tratá-la como uma tendência para as passarelas.
"De muitas maneiras [a indústria da moda mudou], mas principalmente na diversidade. Finalmente parece ter sido absorvida, mas agora esperamos que não seja por uma tendência, como as roupas que estão em alta por uma temporada, e em baixa na outra, isso não vai acontecer", afirmou na ocasião.  

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