Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

'Não voltaria a trabalhar com Woody Allen', afirma Michael Caine

Motivo são as acusações de pedofilia que o diretor recebeu

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Michael Caine Crédito: Divulgação
O ator britânico Michael Caine afirmou, em entrevista ao jornal The Guardian, que não voltaria a trabalhar com Woody Allen após as acusações de pedofilia que recaíram sobre o cineasta retornarem aos holofotes recentemente.
"Eu fiquei tão abismado", revelou Caine. "Sou patrono da NSPCC [Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças, um órgão inglês] e tenho opiniões contundentes sobre pedofilia. Não consigo formar uma conclusão sobre o caso, porque eu amava Woody e tive um excelente relacionamento profissional com ele", acrescentou o ator, que venceu a primeira das duas estatuetas do Oscar de sua carreira pelo papel em Hannah e Suas Irmãs (1986), comédia dirigida por Woody Allen.
O diretor foi acusado nos anos 1990 por sua ex-mulher, Mia Farrow, de ter abusado sexualmente da filha adotiva do casa, Dylan Farrow. O caso nunca chegou a ser encerrado e voltou à tona com os recentes protestos e denúncias em Hollywood, desencadeados pelas acusações contra Harvey Weinstein.
"Eu até mesmo o apresentei à Mia", lembrou Michael Caine. "Não me arrependo de ter atuado com ele, o que eu fiz em total inocência, mas não voltaria a trabalhar com ele", concluiu o ator.
Recentemente outros atores, como Rebecca Hall, Mira Sorvino, Ellen Page e David Krumholtz expressaram arrependimento por ter trabalhado com Woody Allen à luz das acusações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados