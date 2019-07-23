'Não preciso de muito para ser feliz', diz Zé Felipe em cobertura

Zé Felipe , de 21 anos, escancarou as portas de sua mansão de três andares em São Paulo e abriu o jogo sobre carreira e amores . Mas diz que é desapegado de todo esse luxo e glamour . Mesmo com uma forte dor na lombar, segundo informações da revista Quem, o filho de Leonardo e Poliana Rocha recebeu a reportagem e não perdeu a simpatia ao oferecer uma mesa de buffet completo para a equipe da publicação.

Agora, o cantor segue mais do que nunca os passos do pai e lança um EP com doze faixas, que devem ser seus sons a partir de agora por algum tempo. Ele também trabalha em parceria com, mas conta que não faz grandes planos e que seu sonho é continuar se renovando como artista, provando que é muito mais que filho de Leonardo.

Na mansão em que recebeu Quem, Zé Felipe vive há cerca de um ano e meio, mas no bate-papo lembrou da infância em que brincava no campo entre os filhos dos empregados e moradores locais, em Goiânia: "Fui criado igual porco, no meio do mato. Nasci em Goiânia, mas a minha infância todo foi na fazenda. Sempre tive esse encanto por boi, roça e cavalo. Sonhava até em ser peão de rodeio. Isso me fez bem porque fui criado com a galera que trabalhava na fazenda e em uma outra realidade, que condiz com a realidade que o meu pai foi criado. Isso e ajudou a manter os pés no chão e ver que a vida é feita de coisas simples. Não preciso de muita coisa para ser feliz".