'Não preciso de muito para ser feliz', diz Zé Felipe em cobertura

Zé Felipe, de 21 anos, escancarou as portas de sua mansão de três andares em São Paulo e abriu o jogo sobre carreira e amores. Mas diz que é desapegado de todo esse luxo e glamour. Mesmo com uma forte dor na lombar, segundo informações da revista Quem, o filho de Leonardo e Poliana Rocha recebeu a reportagem e não perdeu a simpatia ao oferecer uma mesa de buffet completo para a equipe da publicação.
Agora, o cantor segue mais do que nunca os passos do pai e lança um EP com doze faixas, que devem ser seus sons a partir de agora por algum tempo. Ele também trabalha em parceria com Gusttavo Lima, mas conta que não faz grandes planos e que seu sonho é continuar se renovando como artista, provando que é muito mais que filho de Leonardo.
O primeiro cachê que ganhei comprei um apartamento e aluguei. O segundo cachê eu fiz um churrasco de uns três dias
Na mansão em que recebeu Quem, Zé Felipe vive há cerca de um ano e meio, mas no bate-papo lembrou da infância em que brincava no campo entre os filhos dos empregados e moradores locais, em Goiânia: "Fui criado igual porco, no meio do mato. Nasci em Goiânia, mas a minha infância todo foi na fazenda. Sempre tive esse encanto por boi, roça e cavalo. Sonhava até em ser peão de rodeio. Isso me fez bem porque fui criado com a galera que trabalhava na fazenda e em uma outra realidade, que condiz com a realidade que o meu pai foi criado. Isso e ajudou a manter os pés no chão e ver que a vida é feita de coisas simples. Não preciso de muita coisa para ser feliz".
Sou um cara simples. Além de dormir, gosto de jogar bola, ver filme, ir ao cinema, de fazer churrasco. São coisas simples. Eu fui saber o quanto eu ganhava tem um ano. Era sempre a minha mãe que cuidava do meu dinheiro. Não tinha essa preocupação com o que eu ganho e gasto. Depois que fiquei mais velho, comecei a me preocupar com isso. Tem que ficar espero para o povo não tomar ele da gente. Mas não sou refém do dinheiro
BAILARINA DO FAUSTÃO
O jovem sempre teve fama de namorador, mas também sossegou depois que engatou um romance com Isabella Arantes, bailarina do Domingão do Faustão. Os dois se aproximaram depois de ele mandar uma mensagem para ela no Instagram ao ver uma foto da bonita.