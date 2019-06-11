Nanda Costa e Lan Lahn se casam no civil e ganham votos de fãs no Instagram

Lan Lanh com a noiva Nanda Costa Crédito: Reprodução/Instagram/Lan Lanh

A atriz Nanda Costa, 32, e a percussionista Lan Lahn, 51, estão casadas. A novidade foi mostrada por Nanda em seu Instagram nesta segunda (10). Ela mostrou o papel que revela o casório no civil e comemorou com seus fãs.

"Casadas!. Deixe seus votos nos comentários", escreveu ela. Rapidamente o vídeo no qual é possível ver o momento de alegria do casal ganhou elogios de gente famosa. "Que lindas, vocês são demais juntas", escreveu a atriz Kefera. "Todo o amor do mundo para vocês", publicou Fernanda Paes Leme. O ator Rafael Vitti postou corações na imagem.

Nanda Costa e Lan Lahn ficaram noivas no mês passado quando Nanda fez o pedido e filmou. Na ocasião, se rendeu à amada. "Perdi as contas de quantas vezes pedi a Lan em casamento. Mas ontem aproveitei que era dia de festa, dia que ela completou 51 anos de idade e que o STF [Supremo Tribunal Federal] criminalizou a homofobia. Achei uma boa ideia coroar com essa joia rara. Dia 23 de maio, de fato, será um dia especial nas nossas vidas para sempre", disse.