Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felicidades ao casal!

Nanda Costa e Lan Lahn se casam no civil e ganham votos de fãs no Instagram

A união já tem cinco anos, mas a oficialização só foi feita no Dia dos Namorados de 2018

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 01:03

Publicado em 

11 jun 2019 às 01:03
Lan Lanh com a noiva Nanda Costa Crédito: Reprodução/Instagram/Lan Lanh
A atriz Nanda Costa, 32, e a percussionista Lan Lahn, 51, estão casadas. A novidade foi mostrada por Nanda em seu Instagram nesta segunda (10). Ela mostrou o papel que revela o casório no civil e comemorou com seus fãs.
"Casadas!. Deixe seus votos nos comentários", escreveu ela. Rapidamente o vídeo no qual é possível ver o momento de alegria do casal ganhou elogios de gente famosa. "Que lindas, vocês são demais juntas", escreveu a atriz Kefera. "Todo o amor do mundo para vocês", publicou Fernanda Paes Leme. O ator Rafael Vitti postou corações na imagem.
Nanda Costa e Lan Lahn ficaram noivas no mês passado quando Nanda fez o pedido e filmou. Na ocasião, se rendeu à amada. "Perdi as contas de quantas vezes pedi a Lan em casamento. Mas ontem aproveitei que era dia de festa, dia que ela completou 51 anos de idade e que o STF [Supremo Tribunal Federal] criminalizou a homofobia. Achei uma boa ideia coroar com essa joia rara. Dia 23 de maio, de fato, será um dia especial nas nossas vidas para sempre", disse.
A união já tem cinco anos, mas a oficialização só foi feita no Dia dos Namorados de 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados