Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Namorada de Gabriel Diniz publica homenagem ao cantor

Tinha que ser no dia do meu aniversário para que você fosse meu eterno presente, diz Karoline Calheiros

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 18:20

Publicado em 

04 jun 2019 às 18:20
04/06/2019 - O cantor Gabriel Diniz, que morreu em acidente aéreo em maio de 2019, e a namorada Karoline Calheiros Crédito: Instagram/@karolinecalheiros
Karoline Calheiros publicou nesta segunda-feira, 3, duas homenagens ao namorado Gabriel Diniz no Instagram. O cantor, que ficou conhecido pela canção Jenifer, morreu no dia 27 de maio em um acidente aéreo. O cantor iria se encontrar com a namorada para comemorar o aniversário dela. Outras duas pessoas morreram o acidente.
> Gabriel Diniz morreu com impacto da queda, diz IML
Ao saber da notícia da morte, Karoline desativou a conta no Instagram, que tinha aproximadamente 40 mil seguidores. Porém, decidiu recuperar o perfil na mesma noite, só para pessoas autorizadas. Agora, com a página do Instagram aberta, Karoline Calheiros tem quase um milhão de seguidores.
Ao prestar uma homenagem ao namorado, Karoline fez duas publicações. "Dia do meu aniversário, dia da partida do amor da minha vida. Que tragédia, meu Deus, tantos planos rompidos. Eu que já te agradeci tanto por ter achado tão cedo o amor, peguei-me lamentando por também perdê-lo tão cedo e no dia do meu aniversário", disse.
> "Falavam em casar", diz pai de Gabriel Diniz sobre noiva
No entanto, Karoline declarou que compreende a dimensão da perda. "Você se foi, mas sei que está me protegendo. Por mais que me sentisse sem meu coração, nunca questionei nem perdi a fé. E hoje sei que, na verdade, tinha que ser no dia do meu aniversário para que você fosse meu eterno presente", escreveu na legenda de uma série de fotos em que aparece com o cantor.
Na segunda publicação no Instagram, Karoline faz agradecimentos e mostra solidariedade as famílias dos outros passageiros. “Eu só tenho a agradecer por tantos ensinamentos e pelos melhores anos da minha vida (...) Aproveitando para transmitir os meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos dos pilotos também. Que Deus conforte os corações de vocês”, concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gabriel Diniz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados