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Falaram por telefone

Namorada de Gabriel Diniz enviou música religiosa antes de avião cair

Os dois se falaram por telefone antes de o cantor entrar no voo que o matou a caminho de Maceió

Publicado em 

28 mai 2019 às 18:00

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 18:00

O cantor Gabriel Diniz e a noiva, a psicóloga Karoline Calheiros Crédito: Reprodução/Instagram @karolinecalheiros
Desde que o velório do músico Gabriel Diniz, no ginásio O Ronaldão em João Pessoa, foi aberto para o público, o fluxo de pessoas é alto. Segundo a organização da cerimônia, até às 11h20, nove mil pessoas passaram pelo local - e a fila no lado de fora continua longa. 
Durante o período que esteve na frente do caixão, a namorada Karoline Calheiros acariciava o rosto e os cabelos do músico. Em vários momentos foi consolada por amigos e familiares. Emocionada, a namorada chegou a pegar o microfone para falar e disse que a última vez que falou com Gabriel, por volta das 11h30 da segunda-feira (27), ela mostrou um áudio de uma música religiosa. A canção falava do amor de Deus. "Eu te amo muito ainda", disse Karoline Calheiros.  
> Gabriel Diniz morreu com impacto da queda, diz IML
Além dela, muitos fãs queriam dar o último adeus ao músico. Algumas personalidades do humor na web e que moram na Paraíba, assim como alguns cantores como Mara Pavanelli, Mariah, ex-The Voice Kids, passaram pelo velório.
Por volta de 13h, o cantor Wesley Safadão chegou com a esposa ao velório. Com o rosto nitidamente abalado e vermelho do choro, o músico abraçou alguns amigos e familiares de GD. Na mesma hora também chegou Xande Avião, da Aviões do Forró. Os dois estavam muito emocionados com a perda precoce do artista da música.
> Gabriel Diniz é 4º da Cavaleiros do Forró a morrer em tragédia
Um dos momentos de forte emoção foi o momento da chegada da banda do músico Gabriel Diniz ao velório. Por volta das 10h20, todos se abraçaram ao redor do caixão. Um dos representantes da banda falou brevemente sobre a importância do músico. Logo após, juntos, rezaram um "Pai Nosso" e uma "Ave Maria". Além disso, a banda cantou e outros amigos cantores como Ramon Schnayder também homenagearam Gabriel Diniz.
O pai de Gabriel Diniz, Francisco Diniz, revelou que o filho tinha sonhos de fazer sucesso fora do Brasil. "A minha tristeza é que ele não concluiu o que queria: chegar a ter mais sucesso. Ele queria ir para fora do País", revelou. 
Entre os fãs, Renata Silva, 33, enfrentou uma hora na fila, mas não desistiu. Ela acompanhava o músico há alguns anos e ficou feliz quando ele fez sucesso com a música "Jennifer". "Ele era uma pessoa muito carismática e atenciosa com o público. Foi um choque a morte dele", comentou. 
Ana Maria Ferreira, 45, também compareceu ao velório. "É muito triste ver uma morte tão cedo de um garoto que tinha tudo para crescer no futuro. Era um garoto de ouro", frisou.
Camila Souza, 22, disse que sempre ouvia a música "Jennifer". "Era todo mundo cantando. Meus sobrinhos adoravam", contou. Adriane Domingos, 35 anos, recebeu com tristeza a morte precoce do músico. "Estava no trabalho quando recebi a notícia. Um choque", afirmou.

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