Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pocket show

Na semifinal do The Voice, Jeremias faz show de graça na Serra

Aberta ao público, apresentação será nesta quinta (28), às 18h, no Shopping Mestre Álvaro
Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 mar 2019 às 19:10

Crédito: TV Globo/Reprodução
Jeremias vai encantar os capixabas com sua voz em um pocket show gratuito, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, nesta quinta-feira (28) a partir das 18h. O capixaba já está na semifinal do The Voice Kids, da TV Globo, e concorrerá, a partir do dia 7 de abril, à final ao vivo no reality musical. 
Neste pocket show, promovido pela TV Gazeta, o cantor mirim vai apostar nos hits que já cantou durante o programa, sob o comando das técnicas Simone e Simaria, acompanhado de uma banda que já está acostumada a se apresentar com ele. Entre as canções estão: "Sementes do Amanhã", cantada nas audições; "Se Um Estrela Aparecer (When You Wish Upon a Star)", apresentada na batalha com Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann; "Chuva de Arroz", em sua primeira apresentação ao vivo; e  "Apenas Mais Uma de Amor", que o classificou para a semifinal do 'The Voice Kids'.
Para quem quiser prestigiá-lo e mandar boas energias antes que ele se lance na próxima participação no The Voice, vale lembrar que a apresentação é gratuita. 
SERVIÇO
Pocket Show com Jeremias no Shopping Mestre Álvaro
Local: Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)
Data: 28 de março de 2019 (quinta-feira), às 18h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3203-8080

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Rede Globo Música Serra the Voice the Voice Kids TV Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados