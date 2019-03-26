Na semifinal do The Voice, Jeremias faz show de graça na Serra

Jeremias vai encantar os capixabas com sua voz em um pocket show gratuito, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, nesta quinta-feira (28) a partir das 18h. O capixaba já está na semifinal do The Voice Kids, da TV Globo, e concorrerá, a partir do dia 7 de abril, à final ao vivo no reality musical.
Neste pocket show, promovido pela TV Gazeta, o cantor mirim vai apostar nos hits que já cantou durante o programa, sob o comando das técnicas Simone e Simaria, acompanhado de uma banda que já está acostumada a se apresentar com ele. Entre as canções estão: "Sementes do Amanhã", cantada nas audições; "Se Um Estrela Aparecer (When You Wish Upon a Star)", apresentada na batalha com Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann; "Chuva de Arroz", em sua primeira apresentação ao vivo; e "Apenas Mais Uma de Amor", que o classificou para a semifinal do 'The Voice Kids'.
Para quem quiser prestigiá-lo e mandar boas energias antes que ele se lance na próxima participação no The Voice, vale lembrar que a apresentação é gratuita.
SERVIÇO
Pocket Show com Jeremias no Shopping Mestre Álvaro
Local: Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)
Data: 28 de março de 2019 (quinta-feira), às 18h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3203-8080