Mulher é esmagada por portão durante entrevista ao vivo na Globo

O jornalista Bruno Fontes conversava com uma senhora para o jornal NETV, da Globo Nordeste, que foi exibida ao vivo em Pernambuco. Mas foi um fato inusitado o que mais chamou a atenção durante a matéria.
Enquanto ele falava com a senhora, uma outra mulher ficou presa em um portão automático e começou a gritar.
Segundo informações da revista Contigo!, a vítima foi olhar o que estava acontecendo na rua quando viu a entrevista, mas decidiu espiar o bate-papo colocando a cabeça para fora de seu imóvel. Nesse meio tempo, o portão começou a fechar e a senhora começou a ser esmagada.
"Ai, ai, ai, ai", gritava ela, pedindo por socorro.
Depois do ocorrido, o jornalista tentou contornar o fato alertando: "Olha aqui pra gente, tinha uma senhora que estava saindo aqui e ficou presa no portão automático”.