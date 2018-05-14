Morre Margot Kidder, atriz que interpretou Louis Lane em 'Superman'

A atriz canadense Margot Kidder, famosa por interpretar no cinema a Louis Lane nos filmes do "Superman", morreu aos 69 anos, segundo noticiou o site "TMZ". Ela morreu em sua casa no estado americano de Montana. As causas ainda não foram divulgadas.

A atriz canadense Margot Kidder Crédito: Eva Rinaldi / Wikimmedia Commons

Margot formou par romântico com Christopher Reeve em "Superman: O filme" (1978) e nas três sequências, encerrando sua participação como Louis Lane em "Superman IV: Em busca da paz" (1987). Ela continuou atuando em papeis secundários de menos destaque tanto na TV como no cinema.

A atriz teve ainda uma luta pública contra um transtorno bipolar, que a levou a morar nas ruas como uma sem-teto em 1996. Após o incidente, ela tornou-se uma porta-voz e representante da causa das pessoas que sofrem de transtornos mentais.

Kidder casou-se três vezes  uma com o roteirista Thomas McGuane, com quem teve uma filha, com o diretor Philippe de Broca (1933-2004) e com o também ator John Heard (1946-2017).