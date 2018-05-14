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Cinema

Morre Margot Kidder, atriz que interpretou Louis Lane em 'Superman'

Canadense que sofria de bipolaridade atuou em prol de pessoas com transtornos mentais

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 17:55
A atriz canadense Margot Kidder, famosa por interpretar no cinema a Louis Lane nos filmes do "Superman", morreu aos 69 anos, segundo noticiou o site "TMZ". Ela morreu em sua casa no estado americano de Montana. As causas ainda não foram divulgadas.
A atriz canadense Margot Kidder Crédito: Eva Rinaldi / Wikimmedia Commons
Margot formou par romântico com Christopher Reeve em "Superman: O filme" (1978) e nas três sequências, encerrando sua participação como Louis Lane em "Superman IV: Em busca da paz" (1987). Ela continuou atuando em papeis secundários de menos destaque tanto na TV como no cinema.
A atriz teve ainda uma luta pública contra um transtorno bipolar, que a levou a morar nas ruas como uma sem-teto em 1996. Após o incidente, ela tornou-se uma porta-voz e representante da causa das pessoas que sofrem de transtornos mentais.
Kidder casou-se três vezes  uma com o roteirista Thomas McGuane, com quem teve uma filha, com o diretor Philippe de Broca (1933-2004) e com o também ator John Heard (1946-2017).
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