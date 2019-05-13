Morre Doris Day, ícone de Hollywood, aos 97 anos com pneumonia

A atriz e cantora americana Doris Day morreu na manhã desta segunda-feira (13) em sua casa, em Carmel Valley, na Califórnia.
Segundo informações da BBC, o comunicado foi feito pela Doris Day Animal Foundation e diz ainda que artista estava cercada de amigos e família quando partiu. Outro trecho do posicionamento enviado diz: "Ela estava em excelente saúde física para a sua idade, a não ser uma recente pneumonia severa que ela contraiu".
Doris Mary Ann Kappelhooff nasceu em 1922, no Cincinnati. Fez fama nas telonas nas décadas de 50 e 60, como "Ama-me ou Esquece-me", "Volta Meu Amor" e "Confidências à Meia-noite".
Em 89, Doris ganhou o prêmio especial do Globo de Ouro, chamado de Cecil B. DeMille, pela carreira brilhante na arte. Também venceu três vezes o Golden Globe na categoria atriz favorita do cinema internacional.