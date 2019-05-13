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Luto na arte

Morre Doris Day, ícone de Hollywood, aos 97 anos com pneumonia

Doris enfrentava um caso sério de pneumonia diagnosticado recentemente
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 mai 2019 às 13:33

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 13:33

Crédito: Reprodução/Instagram @dorisdaytoday
A atriz e cantora americana Doris Day morreu na manhã desta segunda-feira (13) em sua casa, em Carmel Valley, na Califórnia. 
Segundo informações da BBC, o comunicado foi feito pela Doris Day Animal Foundation e diz ainda que artista estava cercada de amigos e família quando partiu. Outro trecho do posicionamento enviado diz: "Ela estava em excelente saúde física para a sua idade, a não ser uma recente pneumonia severa que ela contraiu".
Doris Mary Ann Kappelhooff nasceu em 1922, no Cincinnati. Fez fama nas telonas nas décadas de 50 e 60, como "Ama-me ou Esquece-me", "Volta Meu Amor" e "Confidências à Meia-noite"
Em 89, Doris ganhou o prêmio especial do Globo de Ouro, chamado de Cecil B. DeMille, pela carreira brilhante na arte. Também venceu três vezes o Golden Globe na categoria atriz favorita do cinema internacional. 

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