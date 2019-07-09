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Estava em crise

Morre atriz trans de "Salve Jorge" aos 37 anos em depressão

Modelo e atriz estava internada há 10 dias

Publicado em 

09 jul 2019 às 12:24

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 12:24

Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz e modelo transexual Patrícia Araújo, de 37 anos, morreu no último sábado (6) vítima da depressão. Segundo o jornal Extra, ela estava internada há 10 dias em um hospital do Rio de Janeiro. 
Patrícia fez fama ao participar de "Salve Jorge", novela da Globo em que era uma vítima do tráfico internacional de mulheres na Turquia - tema que moveu a trama de Gloria Perez
Como modelo, a trans conquistou holofotes ao fazer parte do Fashion Rio em 2009. Depois disso, também se tornou musa de um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro. 

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