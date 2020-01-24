Comentarista

Morre aos 87 anos o jornalista Sérgio Noronha, ex-Globo

Internado havia 10 dias em razão de uma pneumonia no Hospital Rio Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, Noronha, que já vinha enfrentando o mal de alzheimer, sofreu uma parada cardíaca

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 20:19

Morre aos 87 anos o jornalista Sérgio Noronha, ex-Globo Crédito: Marcelo Tabach/Museu da Pelada
Morreu na tarde desta sexta-feira (24), aos 87 anos, o jornalista carioca Sérgio Noronha, comentarista que teve passagens por TV Globo, Rádio Globo, Jornal do Brasil e Rádio Tupi.
Internado havia 10 dias em razão de uma pneumonia no Hospital Rio Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, Noronha, que já vinha enfrentando o mal de alzheimer, sofreu uma parada cardíaca.
O jornalista vivia no Retiro dos Artistas, ajudado pelo amigo e ex-colega de Globo, o comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho, que o levou ao local em 2018.
"Perdi um amigo. Conheci Seu Nonô quando ele jogava futebol na Urca na década de 1960. Ele era o cara que sentava no paredão e ficava me pressionando quando eu era juiz. Ali conheci ele. Depois ele foi para o Jornal do Brasil, Rádio Globo... A vida toda foi meu companheiro, um parceiro de vida toda, de frequentar a minha casa", disse Arnaldo, ao Globoesporte.com.
Nascido em 28 de dezembro de 1932, Sérgio Noronha estudou Letras na Faculdade Lafayete. Aos 22 anos, ele começou a trabalhar na revista O Cruzeiro.
Após a carreira em jornais, com passagens pelo Jornal do Brasil, Diário Carioca, Correio da Manhã e Última Hora, chegou à TV Globo em 1975. Pela emissora ele comentou as Copas do Mundo de 1978 e 1982.
Depois de passar por TV Educativa, Rádio Globo e Rádio Tupi, entrou em 1998 para o SporTV, retornando à Globo no ano seguinte.
Em 2009, virou comentarista da TV Bandeirantes. De volta à Rádio Globo em 2010, participou também de transmissões do Premiere, o canal de futebol pay-per-view do Grupo Globo.

Viu algum erro?
