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Aos 17 anos

Morre a jovem Yasmim Gabrielle, do Raul Gil, vítima de depressão

Quando criança, Yasmim, de 17 anos, se apresentava no programa de Raul Gil, a quem chamava de vovô Raul, cantando ou mesmo conversando com o apresentador

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 13:11

Publicado em 

23 abr 2019 às 13:11
Crédito: Reprodução/Divulgação
Yasmim Gabrielle, de 17 anos, que ficou conhecida no Programa Raul Gil, do SBT, morreu neste domingo, 21. A notícia foi dada pelo filho do apresentador em uma mensagem no Instagram.
"Infelizmente, nesta manhã, perdemos nossa Yasmim Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus a receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste", escreveu Raul Gil Junior. A jovem sofria de depressão. Não foi informada qual a causa da morte.
Quando criança, Yasmim se apresentava no programa de Raul Gil, a quem chamava de vovô Raul, cantando ou mesmo conversando com o apresentador.
Em 2017, quando completou 16 anos, ela publicou uma montagem de fotos de suas participações na atração do SBT. "Quando eu vi, já era ontem e, de repente, minha infância acabou. Meus medos? Bem, alguns deles me deparo todos os dias. A questão é que a vida passa em questão de segundos. Ontem eu tinha medo de cair da bicicleta e me machucar, hoje eu tenho medo das pessoas. E me machuco sempre. E hoje só tenho a pedir saúde, paz, proteção e felicidade na minha vida. E que venham as dificuldades pois posso não estar totalmente pronta, mas juro que vou sobreviver a elas", escreveu a jovem na ocasião.

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