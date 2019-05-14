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Guinada na carreira

Morando em Hollywood, Biel vai lançar músicas trilíngues

Cantor está há dois anos morando nos Estados Unidos

Publicado em 

14 mai 2019 às 12:11

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 12:11

Crédito: Reprodução/Instagram @biel
dois anos o Brasil já não vê a cara de Biel passando por aqui. Mas, nos Estados Unidos, parece que o cantor quis dar um refresco na carreira. 
Em recente post que fez em suas próprias redes sociais, o funkeiro anuncia que está trabalhando em músicas trilíngues - como fez Anitta - e que o seu próximo lançamento, "Yo te lo Doy", será um hit em espanhol.
No momento, Biel também confidenciou que está de mudança para um novo apartamento em Hollywood. Antes, morava em Los Angeles. 
Veja "Trust You", último clipe de Biel lançado em inglês: 
"Finalmente tomei frente nos meus business e estou me empresariando, morando longe de geral que eu conheço e acreditando que tudo o que acontece em nossas vidas é pra preparar a gente pra chegar onde a gente pede a Deus todos os dias", escreveu ele. 

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