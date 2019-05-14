Morando em Hollywood, Biel vai lançar músicas trilíngues

Háo Brasil já não vê a cara depassando por aqui. Mas, nos Estados Unidos, parece que o cantor quis dar um refresco na carreira.

Em recente post que fez em suas próprias redes sociais, o funkeiro anuncia que está trabalhando em- como fez- e que o seu próximo lançamento,, será um hit em

No momento, Biel também confidenciou que está de mudança para um novo apartamento em. Antes, morava em Los Angeles.

"Finalmente tomei frente nos meus business e estou me empresariando, morando longe de geral que eu conheço e acreditando que tudo o que acontece em nossas vidas é pra preparar a gente pra chegar onde a gente pede a Deus todos os dias", escreveu ele.